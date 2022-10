Seleção brasileira feminina vence a Itália e chega a 10ª vitória seguida

Atualizado em 10 out 2022, 16h29 - Publicado em 10 out 2022, 16h25

A seleção brasileira feminina venceu a Itália por 1 a 0 nesta segunda-feira, 10, em amistoso de preparação para a Copa do Mundo do ano que vem, no estádio Luigi Ferraris, em Gênova, na Itália. Em jogo equilibrado, as brasileiras conquistaram a décima vitória consecutiva no ano. O gol da partida foi marcado por Adriana, no começo do segundo tempo.

A técnica sueca Pia Sundhage escalou a seleção com Letícia, Antonia, Tainara, Kathellen, Tamires, Geyse, Ari, Duda, Adriana, Bia Zaneratto e Kerolin, no lugar de Ludmila – titular na goleada por 4 a 1 contra a Noruega na última sexta.

O primeiro tempo contra as italianas foi marcado por jogo truncado e passes errados. A marcação alta das adversárias fez com que a seleção optasse por passes de profundidade. A melhor oportunidade veio com uma cabeçada de Geyse, mas a goleira Giuliana afastou.

Ao todo, foram apenas nove finalizações no alvo: seis da equipe brasileira e três das donas da casa. O gol das brasileiras saiu aos dois minutos do segundo tempo. Depois do lançamento de Antônia pelo lado, Adriana dominou e chutou colocado no lado esquerdo da goleira. A seleção italiana buscou uma reação nos minutos finais da partida, mas sem conseguir levar perigo do gol de Letícia.

A comemoração das #GuerreirasDoBrasil no momento do gol! A Adriana marcou e foi pra galera! 🇧🇷 📸 Thais Magalhães/CBF pic.twitter.com/4l5EScjipX — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) October 10, 2022

Com a vitória, a seleção brasileira chega a décima vitória consecutiva. Foram seis triunfos na campanha da Copa América, em julho, e outras quatro em amistosos da DataFifa contra África do Sul, duas vezes, Noruega e Itália.

