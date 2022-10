Seleção brasileira feminina encara Noruega em amistoso nesta sexta-feira

Dando sequência à preparação para a Copa do Mundo Feminina, programada para julho de 2023, a seleção brasileira enfrenta a Noruega em amistoso nesta sexta-feira, 7, a partir das 14h (de Brasília), no Ullevaal Stadion, em Oslo. A partida terá transmissão pelo canal fechado SporTV.

Depois de serem campeãs invictas da Copa América, realizada na Colômbia, em julho, o foco das brasileiras agora é a Copa do Mundo.

Após da goleada por 6 a 0 em cima da África do Sul, no último dia 5 de setembro, o país vai em busca de sua nona vitória seguida em amistosos. A última vez que perdeu foi no 3 a 1 diante da Suécia, em 28 de junho.

A técnica sueca Pia Sundhage, dessa vez, traz algumas novidades na convocação: as zagueiras Lauren, de apenas 20 anos de idade, cria das categorias de base do São Paulo e que atualmente que joga pelo Madrid CFF, e Tarciane, do Corinthians.

Além das meias Yaya e Micaelly, do São Paulo, que junto com Tarciane vem se destacando nos treinos e juntas já conquistaram a medalha de bronze na Copa do Mundo Feminina sub-20.

Dessa vez, Pia não poderá contar com a zagueira Rafaelle, do Arsenal, e a camisa 10 Debinha, do North Carolina Courage, ambas cortadas por lesão.

Alô, Noruega! As #GuerreirasDoBrasil estão na área! 🇧🇷 📸 Thais Magalhães/CBF pic.twitter.com/SYrjm4ii7L — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) October 3, 2022

A Noruega, da estrela Ada Hegerberg, é considerada uma das maiores jogadoras do futebol feminino e eleita a primeira Bola de Ouro Feminina, vem de três jogos consecutivos vencendo, o último deles contra a Albânia por 5 a 0, no dia 6 de setembro, em partida válida pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo. Em casa, as nórdicas vão em busca da vitória contra as brasileiras.

O compromisso seguinte será contra a Itália, no estádio Luigi Ferraris, em Gênova, na próxima segunda-feira, 10, às 13h30 (de Brasília).

