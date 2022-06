Seleção alemã masculina usa uniforme da feminina contra a Inglaterra

Um singelo gesto demonstra mais que o reconhecimento, mas o apoio mútuo entre as equipes masculinas e femininas de algumas das seleções europeias nos jogos da Liga das Nações. Nesta terça-feira, 7, a seleção masculina da Alemanha entrou em campo em confronto diante da Inglaterra com o design do uniforme usado pelo time feminino nas competições.

A ação foi idealizada para chamar atenção dos espectadores para a Eurocopa feminina, que acontecerá na Inglaterra entre os dias 6 a 31 de julho. Assim como a Copa América para as equipes sul-americanas, a Eurocopa é o principal compromisso das seleções europeias deste ano, já que garante vagas diretas às primeiras colocadas para a Copa do Mundo do ano que vem.

Segundo a Federação Alemã de Futebol, o objetivo da ação é atrair o público das partidas masculinas para o torneio feminino. “Dois times, uma nação”, diz o post na rede social.

Predominantemente branca, a peça tem detalhes na manga da camisa, gola e slogan em preto. Nas extremidades da manga, aparecem o vermelho e amarelo (cores da bandeira).

Além da seleção alemã, a equipe masculina da Bélgica, que joga contra a Polônia na quarta-feira, 8, também adotará a ação, vestindo o uniforme do time feminino. A marca de material esportivo Adidas é a fornecedora das duas seleções.

