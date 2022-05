SBT anuncia transmissão da Copa América feminina, com clássico na estreia

A pouco menos de dois meses do início da Copa América Feminina, o SBT anunciou nesta segunda-feira, 30, que irá transmitir com exclusividade a competição em TV aberta. O pontapé inicial da programação será a estreia da seleção brasileira no torneio diante da Argentina, no dia 9 de julho, às 21h (de Brasília), no estádio Centenário de Armênia, na Colômbia.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

A Copa América Feminina acontecerá entre os dias 8 e 30 de julho, em solo colombiano, e será o principal compromisso da seleção feminina neste ano. As três melhores classificadas garantem vaga direto na Copa do Mundo ano que vem.

Atual vencedora da competição e detentora de sete títulos, o Brasil está no grupo B. Depois de enfrentar a Argentina, encara ainda o Uruguai, Venezuela e Peru na primeira fase. O SBT transmitirá todos os jogos da seleção brasileira.

As duas melhores seleções de cada grupo garantem vaga na semifinal. A grande decisão da competição está marcada para o dia 30 de julho, no Estádio Alfonso López, em Bucaramanga.

Confira abaixo as partidas que serão transmitidas pelo SBT:

FASE DE GRUPOS

Continua após a publicidade

Brasil x Argentina Data: 09/07 – Sábado – 21h (de Brasília)

Uruguai x Brasil Data: 12/07 – Terça – 18h (de Brasília)

Venezuela x Brasil Data: 18/07 – Segunda – 18h (de Brasília)

Brasil x Peru Data: 21/07 – Quinta – 21h (de Brasília)

FINAL

Data: 30/07 – Sábado – 21h (de Brasília)

EM BUSCA DE MAIS UMA TAÇA! 🏆 🇧🇷 Essas são as nossas adversárias na fase de grupos da Copa América de Futebol Feminino 2022! A bola começa a rolar no dia 08 de julho! 👊 pic.twitter.com/37kSwPvu8n — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) April 7, 2022

Na próxima segunda-feira vamos conhecer as atletas que representarão as #GuerreirasDoBrasil 🇧🇷 nos jogos preparatórios de junho e na disputa da Copa América! Saiba mais: https://t.co/bbZcEbgXMH pic.twitter.com/LGfzZWdocQ — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) May 30, 2022

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!