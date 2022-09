São Paulo x Inter: onde assistir à semifinal do Brasileirão Feminino

O segundo finalista do Campeonato Brasileiro Feminino será conhecido nesta segunda-feira, 12, em partida válida pela semifinal da competição, entre São Paulo e Internacional. Os times se enfrentam no estádio do Morumbi, a partir das 17h30 (de Brasília) e o duelo será transmitido ao vivo pelo canal de TV fechada SporTV e pela plataforma de streaming Eleven Sports.

O atual campeão Corinthians garantiu vaga na decisão ao golear o rival Palmeiras por 4 a 0 no último sábado, 10, no Allianz Parque, e agora aguarda o resultado de São Paulo x Inter, que querem quebrar a hegemonia alvinegra. O duelo está totalmente aberto já que o jogo de ida em Porto Alegre terminou empatado em 1 a 1, em 28 de agosto. A equipe que vencer avança à final e caso o empate prevaleça, a a decisão vai para os pênaltis.

Por ter feito uma campanha melhor nas fases anteriores da competição, o Tricolor Paulista decide o confronto em casa. O time do Morumbi, passou em 2º lugar com 35 pontos, na primeira fase. Nas quartas, empatou sem gols contra a Ferroviária na ida e na volta venceu por 2 a 0. Já as gaúchas ficaram com o 3º lugar geral com 33 pontos e nas quartas eliminou o Flamengo pelo placar agregado de 4 a 2 – 3 a 1 na ida e 1 a 1 na volta.

As destaques das equipes devem estar em campo: a tricolor Rafa Travalão, terceira colocada na lista de artilheiras, com nove gols, e a colorada Duda Sampaio, líder em assistências no campeonato, com dez passes para gol.

As equipes buscam uma vaga inédita na decisão e chegaram a se enfrentar em um mata-mata como este, na edição de 2021, porém nas quartas de final. Na ocasião o Inter foi quem saiu vitorioso e garantiu vaga nas semifinais.

Prováveis escalações:

São Paulo: ​Carlinha, Giovana, Pardal, Thaís Regina, Natane; Maressa, Yaya, Aline Milene; Naná, Shashá e Rafa Travalão. Técnico: Lucas Piccinato.

Inter: ​Mayara, Mai, Bruna Benites, Sorriso e Belinha; Isa Haas, Juliana, Duda Sampaio, Maiara Lisboa; Milenne e Lelê. Técnico: Maurício Salgado

Confira onde assistir à semifinal do Brasileirão feminino nesta segunda-feira:

17h30

São Paulo x Internacional – SporTV e Eleven Sports

