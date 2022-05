Santos x São Paulo: onde assistir ao Brasileirão feminino neste sábado

Em partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro feminino, Santos e São Paulo entram em campo às 14h (de Brasília), na Vila Belmiro. O duelo terá transmissão do canal de TV aberta Band.

Vindo de derrota para o Atlético-MG por 2 a 1, na oitava rodada da competição, as Sereias ocupam a sexta posição na tabela, com 12 pontos, tendo alcançado até agora quatro vitórias e quatro derrotas.

Neste sábado, o objetivo do Peixe é superar o adversário em casa para se manter entre os oito primeiros colocados da tabela, que passam para a próxima fase da competição, restando apenas cinco partidas para o fim da primeira fase.

Já o Tricolor venceu em seu último compromisso do torneio por 2 a 1 contra o Red Bull Bragantino e está na quarta posição, com 17 pontos conquistados. A última vez em que as equipes se encontraram foi durante a Ladies Cup, quando o São Paulo venceu por 3 a 2.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos do Brasileirão feminino neste sábado:

14h

Santos x São Paulo – Band

15h

São José-SP x Atlético-MG – Eleven Sports

