Quem são as jogadoras na campanha da nova camisa do Real Madrid

Nesta segunda-feira, 16, o Real Madrid lançou seu mais novo uniforme para a temporada 2022/23. Em campanha divulgada nas redes sociais do clube, apenas duas mulheres posam na foto principal da publicidade. Elas são jogadoras da equipe feminina do time espanhol e figuram ao lado de ídolos do time como Karim Benzema e David Alaba, além de ex-jogadores históricos como Roberto Carlos, Raúl González e Iker Casillas.

Em pé, da direita para a esquerda, está a dinamarquesa Caroline Moller, de 23 anos. Na parte de baixo da foto, posicionada no centro, a mexicana Kenti Robles, de 31 anos.

A atacante Moller está no clube desde 2021 e já passou pelo Fortuna Hjorring, da Dinamarca, e pela Inter de Milão da Itália antes de chegar à Espanha. Na atual temporada, atuou em 41 partidas e marcou seis gols em jogos da Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol, Supercopa da Espanha e Copa da Rainha. Com a camisa da seleção dinamarquesa foi titular em quatro confrontos, entre Copa Algarve e Eliminatórias da Copa do Mundo, distribuiu duas assistências.

A lateral-direita Kenti Robles já tem um pouco mais de experiência. Chegou ao time merengue na temporada de 2020, depois de atuar pelo Atlético de Madri, Espanyol e Barcelona.

Na temporada 2021/22, Kenti entrou em campo em um total de 39 jogos, marcou um gol e deu seis assistências. Ao longo da carreira a atleta acumula quatro títulos da Copa da Rainha – 2010, 2013, 2014 e 2016 -, seis do Campeonato Espanhol – 2011, 2013, 2014, 2016, 2017 e 2018 – e, pela seleção mexicana, já participou dos jogos Pan-Americanos de 2011, 2015 e 2019 e das Copas do Mundo de 2011 e 2019.

Na Liga dos Campeões, o Real Madrid foi eliminado nas quartas de final pelo rival e atual campeão Barcelona, com uma goleada por 8 a 3 no placar agregado. A equipe catalã fará a final da competição diante do Lyon, em Turim, no próximo sábado, 21.

Já na Copa da Rainha, o Real Madrid está na semifinal e entram em campo no próximo dia 25, novamente contra o Barça, em disputa que vale vaga na final.

