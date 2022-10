Quartas de final da Libertadores Feminina: duelos, datas e horários

Com todos os três times brasileiros ainda vivos na competição, a Libertadores Feminina, que é o torneio continental mais importante da categoria e já está em sua 14ª edição, chegou às quartas de final. Entre os classificados estão o tricampeão Corinthians, o Palmeiras, que busca título inédito, e a bicampeã Ferroviária. Dentre eles, o Verdão é a equipe que chega com 100% de aproveitamento na fase de mata-mata.

A próxima fase do torneio continental tem início neste sábado, 22, em Quito, no Equador, local onde a competição tem acontecido esse ano. Vale lembrar que a disputa, que começou dia 13 de outubro, tem um período de duração menor do que a edição masculina. São apenas duas semanas de jogos, até a grande final, marcada para o dia 28 de outubro, próxima sexta-feira. Nesta etapa de mata-mata, disputam os primeiros e segundos colocados de cada chave da fase de grupos, que inicialmente foram divididos em quatro grupos de quatro equipes.

⚽🏆 ¡Días y horarios de los Cuartos de Final de la CONMEBOL #LibertadoresFEM! ¡Un fin de semana a puro fútbol! 💥📆 Os dias e horários das Quartas de Final da CONMEBOL #LibertadoresFEM! Um final de semana repleto de futebol! #LaGloriaEsDeEllas #AGlóriaÉDelas pic.twitter.com/OU0ojUF6UH — CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) October 21, 2022

Como chegam os times brasileiros

Corinthians

A equipe alvinegra, maior campeã brasileira na competição, iniciou a Liberta tomando susto com a derrota por 2 a 1 para o Deportivo Cali. Em seguida, foi se recuperando e deu a volta por cima: goleou o Always Ready por 5 a 0, e na última quarta-feira, 19, venceu novamente o Olimpia por 4 a 0, garantindo a classificação para as quartas de final. Dos nove pontos possíveis as “Brabas” conquistaram seis, encerrando a fase de grupos em segundo lugar na Chave A, atrás do Always Ready, que goleou o Deportivo Cali por nada menos que 10 a 1. Agora, a equipe do técnico Arthur Elias terá o Boca Juniors, da Argentina, como próximo adversário. O duelo está marcado para este sábado, 22, no estádio Rodrigo paz Delgado, em Quito, às 16h30 (de Brasília).

Anote aí, Fiel: nosso próximo confronto acontece no sábado, ainda em horário a definir, contra o Boca Juniors, pelas quartas de final da CONMEBOL Libertadores Feminina. Nós contamos com a torcida de vocês! 🖤 pic.twitter.com/NAosDjrSFB — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) October 20, 2022

Ferroviária

A equipe de Araraquara também avançou às quartas de final ao empatar por 2 a 2 com o Boca Juniors, na última quarta-feira, 19. Carol Tavares e Larhy marcaram para a Ferroviária. As Guerreiras Grenás finalizaram a fase inicial em segundo lugar no Grupo B, com sete pontos, atrás do Boca, perdendo no saldo de gols. A equipe brasileira venceu por 1 a 0 o Nanãs FC na estreia no torneio e depois passou pelo Defensor Sporting, ganhando por 1 a 0 antes de conseguir a classificação para o mata-mata. Pela quinta vez (quarta consecutiva) disputando um mata-mata de Libertadores, a Ferroviária terá como próximo desafio o Deportivo Cali, neste sábado, 22, a partir das 19h15 (de Brasília), também no estádio Rodrigo Paz Delgado.

A Locomotiva manteve a invencibilidade e avança para as quartas de final na segunda colocação do Grupo B, com 7 pontos. A AFE aguarda a definição do adversário, que será disputada no sábado. VAMOS GUERREIRAS! 📸Tiago Pavini/AFE#LibertadoresFeminina #LaGloriaEsDeEllas pic.twitter.com/I3ysm10EJr — Guerreiras Grenás (@guerreirasgrena) October 19, 2022

Palmeiras

Com 100% de aproveitamento até o momento, o Verdão venceu a Universidad de Chile por 2 a 1, nesta quinta-feira, 20, chegando aos nove pontos possíveis. Com gols de Carol Baiana e Poliana, o time cravou o 1º lugar no Grupo C, que tem o rival chileno como 2º colocado com seis pontos e também está classificado para a próxima fase. Na primeira fase do torneio, as palestrinas venceram por 3 a 0 o Sportivo Limpeño e depois golearam por 7 a 0 o Independiente del Valle. Neste domingo, 23, as alviverdes vão em busca do título inédito da Libertadores e enfrentam o também chileno, Santiago Morning. A bola rola às 19h15 (de Brasília), no estádio Rodrigo Paz Delgado.

Confira a programação completa e onde assistir às quartas de final da Libertadores Feminina

Sábado, 22/10

16h30

Boca Juniors x Corinthians – SporTV e PlutoTV

19h15

Deportivo Cali x Ferroviária – SporTV e PlutoTV

Domingo, 23/10

16h30

América de Cali x Universidad de Chile – SporTV e PlutoTV

19h15

Palmeiras x Santiago Morning – SporTV e PlutoTV

