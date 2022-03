Quartas da Champions feminina são abertas com Real Madrid 1 x 3 Barcelona

As quartas de final do campeonato de maior relevância para o calendário do futebol feminino europeu, a Champions League, tiveram seu pontapé inicial nesta terça-feira, 22, com a presença de camisas pesadas na disputa pela taça. A abertura desta fase já reservou um “clássico inédito”: o atual campeão Barcelona enfrentando o Real Madrid, estreante na competição feminina. Jogando no estádio Alfredo Di Stéfano, na capital espanhola, a equipe catalã venceu as merengues por 3 a 1, de virada.

Olga Carmona abriu o placar para o Real Madrid, mas Alexia Putellas, que balançou a rede duas vezes, e Claudia Pina deram a vantagem para o Barcelona. Enquanto isso, em Munique, o Paris Saint-Germain venceu o Bayern de Munique por 2 a 1. Os gols da partida foram marcados por Marie-Antoinette Katoto, duas vezes, e Klara Buhl descontou para o time da casa.

Além dos quatro que já estrearam, seguem vivos na competição Juventus, Lyon, Arsenal e Wolfsburg. A equipe catalã é uma das favoritas, depois de ter conquistado a Tríplice Coroa na temporada passada, com a presença da melhor jogadora do mundo, Alexia Putellas.

Também chega forte na briga o Lyon, maior vencedor do torneio, com sete títulos, que trouxe bons reforços para seu elenco, como a melhor goleira do mundo Chritiane Endler, ex-Paris Saint-Germain, e é dono da melhor campanha geral na fase de grupos. A brasileira Catarina Macario é a artilheira do Lyon no torneio, com três gols, empatada com a estrela Ada Hagerberg.

O Arsenal, que tem a atacante holandesa Vivianne Miedema como destaque e a brasileira Rafaelle na defesa, e o Wolfsburg, atual líder da Bundesliga e dono de dois títulos europeus também têm boas chances, enquanto o Bayern de Munique, que vem de bons resultados em torneios nacionais e foi semifinalista na Champions League do ano passado, e a Juventus, que é a base a seleção italiana, correm por fora na disputa. Os jogos têm transmissão do serviço de streaming DAZN.

Confira os jogos das quartas de final e onde assistir:

30 de março (volta)

16h – Bayern de Munique x Paris Saint-Germain – DAZN

13h45 – Real Madrid x Barcelona – DAZN

23 de março (ida)

14h45 – Juventus x Lyon – DAZN

17h – Arsenal x Wolfsburg – DAZN

31 de março (volta)

16h – Juventus x Lyon – DAZN

13h45 – Arsenal x Wolfsburg -DAZN

🔮🏆 Win some incredible prizes by choosing the winners of each knockout tie and decide who will become champions in Turin! ⬇️⬇️⬇️#UWCL | #UWCLbracket — UEFA Women’s Champions League (@UWCL) March 21, 2022

Todas as partidas podem ser acompanhadas ao vivo pelas plataformas de streaming DAZN e pelo YouTube.

As equipes vencedoras entre Real Madrid x Barcelona e Arsenal x Wolfsburg e entre Juventus x Lyon e Bayern de Munique x PSG, tem os jogos de ida das semifinais marcados para os dias 23 e 24 de abril e os de volta nos dias 30 do mesmo mês e 1º de maio. Em seguida, os times que avançarem à final, se enfrentaram em Turim, na Itália, no dia 21 de maio.

