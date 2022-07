Putellas sofre lesão no joelho e está fora da Eurocopa feminina

Alexia Putellas, eleita por duas vezes consecutivas a melhor jogadora do mundo pela Fifa, está fora da Eurocopa 2022. A seleção espanhola emitiu nesta terça-feira,5, um comunicado oficial confirmando que a capitã da equipe e do Barcelona sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo.

Segundo a nota, a meia-atacante de 28 anos foi submetida a exames em um hospital em Londres, na Inglaterra, onde a equipe espanhola se concentra para a disputa da Euro. A Espanha estreia no torneio internacional nesta sexta-feira, dia 8, contra a Finlândia pela 1ª rodada, às 13h (de Brasília).

Alexia Putellas: conheça a história da rainha blaugrana

Lesões deste tipo costumam levar de seis a oito meses de recuperação, o que significa que Putellas só deve voltar a atuar com regularidade em 2023. Agora sem a melhor do mundo, a Espanha persegue seu primeiro título na competição. A atual campeã é a Holanda e a maior vencedora é a Alemanha com oito taças, com larga vantagem sobre a segunda colocada Noruega (2).

🔴 OFICIAL I Alexia Putellas sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. 🔗 https://t.co/lwuEvQm6wC pic.twitter.com/JeYmSRIhmP — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) July 5, 2022

