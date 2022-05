Putellas é eleita craque da Champions; confira a seleção do torneio

Capitã do Barcelona e atual dona dos prêmios Bola de Ouro e The Best, entregue à melhor do mundo na última temporada, a atacante espanhola Alexia Putellas foi eleita pela Uefa a melhor jogadora da Liga dos Campeões feminina na temporada 2021/22. Durante a competição, a camisa 11 balançou as redes 11 vezes e deu duas assistências, sendo a artilheira do torneio.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca

O clube catalão acabou derrotado por 3 a 1 para o Lyon na decisão, no último sábado, 21, em Turim. Este é o segundo ano consecutivo em que Alexia recebe a premiação da entidade. Em dez jogos disputados, a craque marcou gols em oito deles, incluindo um na decisão.

A blaugrana também integra ainda o time ideal da temporada, no qual o é o clube francês é quem possui mais representantes, composto por:

Christiane Endler (Lyon)

Griedge Mbock Bathy (Lyon)

Wendie Renard (Lyon)

Mapi León (Barcelona)

Salma Bacha (Lyon)

Patri Guijarro (Barcelona)

Aitana Bonmatí (Barcelona)

Alexia Putellas (Barcelona)

Amandine Henry (Lyon)

Ada Hegerberg (Lyon)

Marie-Antoinette Katoto (Paris Saint-Germain

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!