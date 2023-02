Pia Sundhage concorre a melhor treinadora do mundo em prêmio da Fifa

A FIfa anunciou nesta quinta-feira, 9, as finalistas ao prêmio The Best de melhor treinadora do mundo na temporada 2022. Concorrem ao prêmio a sueca Pia Sundhage, técnica da seleção brasileira, a holandesa Sarina Wiegman, da seleção inglesa, e a francesa Sonia Bompastor, do Lyon.

A cerimônia de entrega acontece em Paris, no dia 27 de fevereiro. O colegiado que escolherá o vencedor é composto por treinadores, capitãs das seleções nacionais e jornalistas representantes de cada federação.

Pia está entre as três finalistas pela quinta vez na carreira. Levou o prêmio uma vez, em 2012, quando foi campeã olímpica com a seleção dos Estados Unidos. A sueca de 62 anos está à frente da seleção brasileira feminina desde 2019 e, no ano passado, conquistou a Copa América de forma invicta.

A favorita ao título nesta edição é a holandesa Sarina Wiegman, da seleção inglesa. Vencedora do prêmio em duas oportunidades, 2017 e 2020, ela levou a Inglaterra ao título inédito da Eurocopa no ano passado. Já Sonia Bompastor, do Lyon, é a atual vencedora da Liga dos Campeões feminina.

Nesta semana, a Fifa divulgou também a lista das melhores goleiras da categoria com a alemã Ann-Katrin Berger, do Chelsea, a inglesa Mary Earps, do Manchester United, e a chilena Christiane Endler, do Lyon.

Para o prêmio de melhor jogadora, a atacante brasileira Debinha está entre as 14 indicadas. Com isso, o país volta a ter uma representante entre as finalistas pela primeira vez desde 2018, ano em que Marta venceu o seu sexto prêmio.