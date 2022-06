Pia convoca seleção para Copa América e amistosos com Portilho e Zaneratto

A técnica Pia Sundhage anunciou nesta segunda-feira, 6, a lista das 24 convocadas da seleção brasileira para os dois amistosos de junho, contra Dinamarca e Suécia, e para a Copa América da Colômbia, que começa em julho. O principal desfalque da lista é o da atacante Marta, fora por causa de uma grave lesão no joelho esquerdo. Entre as jogadoras que atuam no Brasil, Tamires e Gabi Portilho, do Corinthians, e as atacantes Duda, do Flamengo, e Bia Zaneratto, do Palmeiras, foram convocadas.

Os dois jogos preparatórios deste mês são os compromissos finais da seleção antes da Copa América. No dia 24, o Brasil enfrenta a Dinamarca, às 14h (de Brasília), no Estádio Parken, em Copenhague. Já no dia 28, encara a Suécia, às 13h30 (de Brasília), na Friends Arena, em Estocolmo.

Atual campeão da Copa América e detentora de sete títulos, o Brasil está no grupo B e fará sua estreia diante da Argentina, no dia 9 de julho, no estádio Centenário de Armênia, na Colômbia. Na chave, também estão Uruguai, Venezuela e Peru.

As duas melhores seleções de cada grupo garantem vaga na semifinal. A grande decisão da competição está marcada para o dia 30 de julho, no Estádio Alfonso López, em Bucaramanga. As três melhores classificadas garantem vaga direto na Copa do Mundo ano que vem.

Esta será o primeiro teste oficial da seleção brasileira sem o experiente trio formado por Marta, Formiga e Cristiane. A camisa 10 ficou de fora por causa de uma grave lesão no joelho, enquanto a atacante do Santos, de 36 anos, não foi chamada por opção da técnica sueca. Já Formiga anunciou aposentadoria da seleção em novembro passado.

Confira a lista das jogadoras convocadas:

Goleiras:

Letícia Izidro (Corinthians)

Lorena (Grêmio)

Luciana (Ferroviária)

Defensoras:

Rafaelle (Arsenal)

Tamires (Corinthians)

Tainara (Bayern de Munique)

Fê Palermo (São Paulo)

Antonia (CBF)

Letícia Santos (Frankfurt)

Kathellen (Internazionale)

Meia-campistas:

Kerolin (North Caroline Courage)

Angelina (OL Reign)

Duda Santos (Palmeiras)

Duda (Flamengo)

Adriana (Corinthians)

Gabi Portilho (Corinthians)

Luana (PSG)

Duda Sampaio (Internacional)

Ary (Palmeiras)

Atacantes:

Gio Queiroz (Levante)

Debinha (North Caroline Courage)

Gabi Nunes (Madrid CFF)

Geyse (Madrid CFF)

Bia Zaneratto (Palmeiras)

📋 Convocação das #GuerreirasDoBrasil 🇧🇷 para os jogos preparatórios de junho. ATACANTES:

Geyse – @MadridCFF

Bia Zaneratto – @Palmeiras_FEM pic.twitter.com/bvU1cBFVmi — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) June 6, 2022

