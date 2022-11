Pia convoca seleção brasileira feminina para amistosos em novembro

A técnica da seleção brasileira feminina, Pia Sundhage, divulgou na última terça-feira, 1º, a lista com os 23 nomes que irão defender a amarelinha nas Datas Fifa do mês de novembro. Os dois duelos serão contra a seleção do Canadá, preparatórios para a Copa do Mundo, que será disputada entre os dias 20 de julho e 20 de agosto de 2023, na Austrália e na Nova Zelândia.

O primeiro compromisso contra as canadenses está marcado para o dia 11 de novembro, às 15h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos. Já o segundo encontro entre as duas equipes acontece no dia 15 de novembro, no mesmo horário, mas, desta vez, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Dentre os 23 nomes da lista, as novidades são a goleira Lorena, do Grêmio, e a atacante Debinha, do North Carolina Courage, convocadas para os amistosos passados, porém ambas tiveram de ser cortadas por lesões musculares.

Outros destaques da convocação são: Bruninha, do OL Reign, que voltou a ganhar oportunidade, e as atuais campeãs da Libertadores Feminina, Ary Borges e Bia Zaneratto, do Palmeiras.

Confira a lista completa das atletas da #SeleçãoFeminina convocadas para os amistosos de novembro. Vamos com tudo! 💪🇧🇷 pic.twitter.com/OPYU41j2CG — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) November 1, 2022

No mundial, o Brasil compõe o grupo F, que tem ainda França, Jamaica e espera pelo último integrante, que será conhecido após a repescagem entre China, Taipei, Panamá, Paraguai e Papua Nova-Guiné.

Confira a lista completa da convocação:

Goleiras: Leticia Izidoro (Corinthians), Lorena (Grêmio) e Luciana (Ferroviária)

Defensoras: Antonia (Levante), Bruninha (OL Reign), Fernanda Palermo (São Paulo), Kathellen (Real Madrid), Lauren (Madrid CFF), Tainara (Bayern), Tarciane (Corinthians) e Tamires (Corinthians)

Meio-campistas: Adriana (Corinthians), Ary (Palmeiras), Duda Francelino (Flamengo), Duda Sampaio (Internacional), Kerolin (North Carolina Courage), Jaqueline (Corinthians) e Yaya (São Paulo)

Atacantes: Bia Zaneratto (Palmeiras), Debinha (North Carolina Courage), Gabi Nunes (Madrid CFF), Geyse (Barcelona) e Ludmila (Atlético de Madrid)

