Pia convoca Gabi Portilho para vaga de Marta na seleção brasileira

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou a convocação da meia Gabi Portilho, do Corinthians, para substituir Marta na seleção brasileira. A experiente jogadora do Orlando Pride foi cortada após sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Portilho, de 27 anos, é um dos destaques do Timão, atual campeão da Libertadores, tendo marcado um gol em quatro jogos na atual temporada.

A atacante Gabi Portilho, do @SCCPFutFeminino, está convocada pela técnica Pia Sundhage para defender a #SeleçãoFeminina na Data FIFA de abril. 🧵 pic.twitter.com/8qg6MCIaQz — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) March 28, 2022

Marta sofreu a contusão no último sábado, 26, na derrota por 1 a 0 de sua equipe diante do North Carolina Courage, pela segunda rodada da NWSL, principal liga americana de futebol feminino.

Na seleção, a jogadora se une a outras quatro companheiras que jogam no Corinthians: a goleira Letícia, as defensoras Giovanna Campiolo e Tamires e a meio-campista Adriana.

A convocação de Pia Sundhage é referente a Data Fifa de abril, em que a seleção enfrenta a Espanha, no estádio Rico Pérez, em Alicante, e a Hungria, na Pinatar Arena, em San Pedro del Pinatar. As partidas acontecem nos dias 7 e 11 de abril, respectivamente.

Sobre Marta, ainda está em risco a participação na Copa América feminina, que ocorrerá em julho, na Colômbia. O torneio é considerado importante, pois é classificatório para a Copa do Mundo de 2023, na Austrália e Nova Zelândia, definindo três seleções sul-americanas classificadas para o mundial.

