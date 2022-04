Palmeiras x Inter: onde assistir ao Brasileiro feminino neste sábado

Pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro feminino, Palmeiras e Internacional entram em campo neste sábado, 30, no estádio do Canindé, às 11h (de Brasília). A partida terá transmissão do SporTV.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca

Única equipe invicta do Brasileirão até o momento, o Palmeiras chega para a partida focado em se manter na liderança. Após vencer o Real Brasília por 4 a 0, no último domingo, 24, a equipe do técnico Hoffmann Túlio soma 19 pontos, com seis vitórias e um empate em sete jogos, realizando um ótima campanha.

O Internacional, que vem de empate contra o Flamengo por 1 a 1, no último domingo, 24, quer quebrar a sequência de invencibilidade do Verdão e pontuar fora de casa para, quem sabe, sair do terceiro lugar, com 16 pontos e assumir a primeira posição – a depender do resultado que o Corinthians, vice-líder com 17 pontos, vai ter na rodada.

Confira a programação do Brasileirão feminino neste sábado:

11h

Grêmio x Cresspom-DF- Eleven Sports

Palmeiras x Internacional – SporTV

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!