Palmeiras x Corinthians: onde assistir ao Brasileiro feminino neste sábado

Este sábado, 4, será de dérbi paulista no Allianz Parque. Valendo a liderança do Campeonato Brasileiro feminino, Palmeiras e Corinthians se enfrentam às 14h (de Brasília), em confronto válido pela 11ª rodada da competição. A partida será transmitida pela Bandeirantes, em TV aberta.

O Verdão vem de goleada por 5 a 0 sob o São José-SP, no último domingo, 29, e é líder do campeonato com 25 pontos. A campanha, até agora, conta com oito vitórias, um empate e uma derrota, aproveitamento de 83,3%

O técnico Hoffmann Túlio não poderá contar a lateral-esquerda Manu, que está em recuperação de uma cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho. Além dela, as jogadoras Ary Borges, Evelin, Giovana e Juliana estão em processo de transição física.

Já o Timão, invicto no torneio, é vice-líder com apenas um ponto a menos do que o rival. Até aqui, a equipe liderada por Arthur Elias tem sete vitórias e três empates, um aproveitamento de 80%.

As alvinegras vem de vitória por 4 a 0 contra o Avaí Kindermann-SC, no último sábado 28, na Fazendinha. No clássico, o time terá quatro desfalques: a goleira Kemmell e a lateral-direita Katiuscia, que se recuperam de graves lesões no joelho, e a meia Gabi Zanotti, que teve uma lesão no tornozelo. Além delas, a atacante Bianca Gomes sentiu um incômodo no joelho nesta semana.

Confira a programação completa e onde assistir ao Brasileirão feminino neste sábado:

Brasileiro feminino

14h

Palmeiras x Corinthians – Band

15h

São José-SP x Flamengo – Eleven Sports

