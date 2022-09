Palmeiras x Corinthians: onde assistir à semifinal do Brasileirão Feminino

Palmeiras e Corinthians decidem neste sábado, 10, às 14h (de Brasília), no Allianz Parque, uma das vagas na final do Brasileirão feminino. As Brabas do Timão tem a vantagem do empate, pois venceram o primeiro jogo por 2 a 1. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal fechado SporTV.

A semifinal é uma reedição da finalíssima do ano passado, vencida pelo Timão. Na primeira partida da atual edição, o Corinthians venceu, na Neo Química Arena, com gols de Adriana Leal e Jaqueline. As Palestrinas descontaram com Camilinha.

As equipes vão a campo com força máxima e poderão contar com o retorno das jogadoras convocadas por Pia Sundhage para os amistosos da seleção brasileira.

Pelo lado do Palmeiras, o time que deve ir a campo deve ter: Jully; Bruna Calderan, Agustina, Thaís, Julia Bianchi, Katrine, Ary Borges, Duda Santos, Andressinha e Camilinha.

Já a equipe de Arthur Elias deverá ser: Lelê, Diany, Andressa Pereira, Yasmim, Tamires, Gabi Morais, Gabi Zanotti, Gabi Portilho, Jaque Ribeiro e Jheniffer.

Confira a programação da semifinal do Brasileirão Feminino:

Sábado, 10

14h

Palmeiras x Corinthians – SporTV

Segunda-feira,12

17h30

São Paulo x Internacional – SporTV

