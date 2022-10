Palmeiras vence América de Cali e chega à final da Libertadores feminina

O Palmeiras chegou à final da Libertadores Feminina pela primeira vez ao bater o América de Cali, da Colômbia, por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, 26, no estádio Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador.

A volante Ary Borges marcou, de cabeça, o gol da partida, no início do segundo tempo. Em busca de um título inédito, as Palestrinas enfrentarão na decisão o Boca Juniors, que bateu o Deportivo Cali na outra semifinal, nos pênaltis, depois de empate em 1 a 1 no tempo normal.

A grande final está marcada para o dia 28 de outubro, próxima sexta-feira, também no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito.

Disputando a competição pela primeira vez, o Palmeiras chega com 100% de aproveitamento. Pelas quartas de final, a equipe perdia até os 38 minutos do segundo tempo diante do Santiago Morning, do Chile, e reverteu o placar já nos acréscimos com gol da zagueira Day Silva.

Com 13 gols marcados e apenas um sofrido, o Palmeiras detém a segunda melhor campanha do torneio, atrás apenas do Deportivo Cali. Na primeira fase, obteve triunfos contra Sportivo Limpeño, Independiente del Valle e Universidad de Chile.

QUE NOITE, MINHA CAMISA 8️⃣ La historia sigue ✍️🔛 📷 Staff Images Woman / CONMEBOL#AvantiPalestrinas #PALxAME pic.twitter.com/NyqjSdq0rw — Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) October 27, 2022

