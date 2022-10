Palmeiras goleia Boca Juniors e conquista sua 1ª Libertadores feminina

Atualizado em 28 out 2022, 21h28 - Publicado em 28 out 2022, 20h53

Por Da redação Atualizado em 28 out 2022, 21h28 - Publicado em 28 out 2022, 20h53

A América é novamente do Palmeiras, agora no futebol feminino. Na noite desta sexta-feira, 28, as Palestrinas golearam o Boca Juniors por 4 a 1, no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador, e faturaram o título inédito da Copa Libertadores de mulheres. Ary Borges, Byanca Brasil, Poliana e Bia Zaneratto marcaram os gols da primeira grande conquista do Verdão na modalidade.

Ary Borges abriu o placar logo aos quatro minutos, aproveitando cruzamento na área. O Boca empatou dez minutos depois, com Prori, em lance validado com a ajuda do VAR. O Verdão, porém, chegou a goleada sem maior dificuldade no segundo tempo. Aos três minutos, Bruno Calderán evitou a saída e cruzou na medida para Byanca Brasil completar de cabeça.

Aos 12, Poliana completou escanteio, também de cabeça, e matou as chances das argentinas. Já perto do fim, a capitã Bia Zaneratto, estrela do Palmeiras e da seleção brasileira, marcou um belo gol e selou a goleada.

O Palmeiras fez uma campanha consistente em sua primeira participação no torneio. Pela fase de grupos, venceu todas as três partidas e marcou doze gols. Nas quartas de final, o time de Ricardo Belli venceu o Santiago Morning, do Chile, por 2 a 1, com gol de Day Silva já nos acréscimos. Nas semis, Ary Borges deu o gol da classificação diante do América de Cali.

O campeão Palmeiras levou para casa, além do troféu, 1,5 milhão de dólares (7,8 milhões de reais pela cotação atual). Já o Boca recebeu 500.000 dólares (2,6 milhões de reais). A premiação do vencedor aumentou em cerca de doze vezes, já que o ano passado o Corinthians recebeu 445.000 reais.

