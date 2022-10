Atualizado em 24 out 2022, 16h34 - Publicado em 24 out 2022, 16h33

Por Da redação Atualizado em 24 out 2022, 16h34 - Publicado em 24 out 2022, 16h33

A Libertadores Feminina chega à sua etapa de semifinal e conhecerá o campeão da edição 2022 ainda nesta semana, com jogos disputados em Quito, no Equador. O único representante brasileiro vivo na disputa é o Palmeiras, que se classificou em um jogo repleto de emoção. Em busca de uma final inédita, a equipe paulista duela com o América de Cali na quarta-feira, 26, às 19h (de Brasília), com transmissão do canal a cabo Sportv, do Facebook da Conmebol e do serviço de streaming Pluto TV. Na outra chave, um dia antes, jogam Boca Juniors x Deportivo Cali.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Essa é a primeira vez desde 2017 que apenas uma brasileira disputará as semifinais da Libertadores. As partidas desta fase são decididas em jogos únicos. A grande final está marcada para o dia 28 de outubro, próxima sexta-feira, também no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito.

Nesta terça-feira, 25, Boca Juniors e Deportivo Cali se enfrentam em busca da primeira vaga na final. As argentinas ainda não perderam na competição, somam duas vitórias e um empate na primeira fase.

Algoz corintiano nas quartas de final, as ‘gladiadoras’, como são conhecidas as atletas do Boca, eliminaram a atual campeã do torneio por 2 a 1, com gols de Palomar e Nunez, principais destaques da equipe ao lado da atacante Yami Rodríguez, de 24 anos, que marcou três gols e deu uma assistência na competição.

O Deportivo Cali, por sua vez, também mandou para casa um brasileiro nas quartas de final: a Ferroviária. A equipe colombiana tem a melhor campanha da competição. As principais destaques são as atacantes Ingrid Guerra, de 19 anos, que já marcou quatro gols e deu duas assistências no torneio, e Elexa Bahr.

Final del partido, Elexa Bahr corre a la tribuna a abrazar a su papá y sumergirse en un abrazo lleno de nostalgia y lágrimas. Minutos después compartió junto a él su premio a 𝐣𝐮𝐠𝐚𝐝𝐨𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨. 🏆👏 𝐌𝐮𝐜𝐡𝐨 𝐦𝐚́𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐟𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥. 💚👨‍👧 pic.twitter.com/A0M37e9xfm — Deportivo Cali Femenino (@CaliFemenino) October 23, 2022

Já na quarta-feira, 26, está programado o outro jogo da semifinal. Disputando a competição pela primeira vez, o Palmeiras chega com 100% de aproveitamento. Pelas quartas de final, a equipe perdia até os 38 minutos do segundo tempo diante do Santiago Morning, do Chile, e reverteu o placar já nos acréscimos com gol da zagueira Day Silva.

Continua após a publicidade

SEGUIREMOS EM BUSCA DOS NOSSOS OBJETIVOS, SEMPRE JUNTOS 🚀😎 📷 Staff Images Woman / CONMEBOL#AvantiPalestrinas #PALxCSM pic.twitter.com/tZC8c0ZL5z — Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) October 24, 2022

Com doze gols marcados e apenas um sofrido, o Palmeiras detém a segunda melhor campanha do torneio, atrás apenas do Deportivo Cali. Na primeira fase, obteve triunfos contra Sportivo Limpeño, Independiente del Valle e Universidad de Chile.

Já o América de Cali, adversário das brasileiras na quarta-feira, 26, também chega invicto. Nas quartas de final eliminou a Universidad de Chile nos pênaltis. A atacante Catalina Usme é a principal jogadora da equipe colombiana e já soma dois gols e três assistências na competição.

AMÉ 🆚 UCH [1-1] PENALES [4-2] 🇦🇹 FINALIZA EL COMPROMISO. ¡ESTAMOS EN SEMIFINALESSSSSSSSS! 🔥 💪🏻 pic.twitter.com/TcGWuHDcPX — América de Cali Femenino (@AmericaCaliFem) October 23, 2022

Confira onde assistir a semifinal da Libertadores feminina:

25/10 (terça-feira)

19h (de Brasília) – Deportivo Cali x Boca Júniors – Pluto TV, Sportv e Facebook da Conmebol.

26/10 (quarta-feira)

19h (de Brasília) – Palmeiras x América Cali – Pluto TV, Sportv e Facebook da Conmebol

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!