Neymar? Santos faz recontagem e descobre nova artilheira pós-era Pelé

Quando você pensa em artilheiros do Santos qual nome de jogador vem na mente? Pelé, Neymar, Pepe e Coutinho, certamente. Eles integram a lista de goleadores do clube, mas, no início deste ano, uma atualização nos números oficiais das Sereias da Vila, organizado pelo Centro de Memória do Santos FC, revelou que a atacante Ketlen se transformou na principal artilheira do clube pós era-Pelé, ou seja, a partir de outubro de 1974.

Antes com 120 gols oficiais, a atleta de 30 anos já alcançava a façanha de ser a maior artilheira do futebol feminino das Sereias da Vila,. Agora, soma 164 gols reconhecidos pelo clube. A recontagem incluiu 42 gols da atleta de anos atrás, no início do projeto do clube com a modalidade, registros que ainda não haviam sido contabilizados.

ATUALIZAÇÃO! 🚨⚽️ Pioneiro na preservação da memória do futebol, Santos FC resgata fichas de jogos antigos e atualiza números das #SereiasDaVila. Do atual elenco, Ketlen, Thaisinha, Erikinha e a coordenadora de futebol, Aline Xavi, ganharão uma nova contagem de de jogos e gols. pic.twitter.com/TZd79JIPyw — Sereias da Vila (@SereiasDaVila) March 6, 2022

O projeto foi organizado em parceria com a Assophis (Associação dos Pesquisadores e Historiadores do Santos FC) e incluiu oficialmente nos registros jogos do Campeonato Brasileiro e Paulista realizados pela extinta Liga Nacional de Futebol (Linaf) entre os anos de 2006 e 2009, além da Copa de Ouro de 2016. Segundo o clube, os critérios utilizados para reconhecer as partidas foram os mesmos utilizados no futebol masculino.

Além de Ketlen, outras jogadoras tiveram seus registros atualizados, entre elas a atacante Thaisinha, camisa 10 do atual elenco, que passou a integrar o 9ª lugar entre as artilheiras do Sereias da Vila, com 49 gols.

Com os gols reconhecidos, a camisa 17 saltou para os 162 oficiais pelo Alvinegro Praiano (atuais 164, já que marcou outras duas vezes nas últimas partidas do time no Brasileirão). Um recorde de gols de um jogador no Santos desde 1974, quando passou a ser contabilizado a era pós-Pelé. Ela ultrapassou Neymar, com 138 gols, e Robinho, 111, na ponta da artilharia.

“Fiquei muito feliz com esse novo recorde. É algo, na verdade, que eu não esperava. Claro, eu sabia da existência desses gols, sabia da minha história com o Santos. Esses gols foram importantes porque foram no início de tudo, quando era novinha e estava começando no futebol”, disse a atacante a PLACAR.

Hoje com 30 anos, Ketlen acompanhou praticamente a criação do time feminino do Santos em 2007, viveu o seu auge ao lado de nomes como Marta, Cristiane e Aline Pellegrino entre 2009 e 2011. Em 2012, viu a modalidade encerrar as atividades até o retorno em 2015, quando também marcou a volta da atleta à Vila.

“Poder ser a maior artilheira do Santos pós-era-Pelé é uma alegria muito grande. Às vezes parece que é até mentira. A importância dessa marca também é pessoal porque foi algo que eu e minha família sempre sonhamos, eu estar vestindo a camisa do Santos, mas a gente nunca imaginou que eu pudesse ter meu nome marcado na história do clube”, afirmou a jogadora.

Ketlen também vibra de chegar mais perto da marca dos 200 gols com a equipe santista, feito que apenas Toninho Guerreiro (279), Coutinho (368), Pepe (402) e Pelé (1091) conseguiram alcançar, segundo dados da Assophis.

A artilharia do Santos pós-Pelé (depois de outubro de 1974):

1. Ketlen: 164 gols

2. Neymar: 138 gols

3. Robinho: 111 gols

4. Serginho Chulapa: 104 gols

5. João Paulo: 103 gols

6. Juari: 101 gols

7. Ricardo Oliveira: 92 gols

8. Kleber Pereira: 86 gols

9. Gabigol: 84 gols

10. Guga: 74 gols

11. Giovanni: 73 gols

