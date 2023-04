Museu do Futebol lança 2º Concurso de Crônicas, com o tema mulheres

Depois do sucesso da primeira edição, que teve 444 inscritos de todos os estados do Brasil, foi lançado nesta sexta-feira, 14 de abril, o 2º Concurso de Crônicas do Museu do Futebol. Realizado em parceria com PLACAR, o concurso concederá prêmios de R$ 2.000, R$ 1.500 e R$ 1.000 aos autores dos três melhores textos. As crônicas vencedoras serão publicadas nos sites do Museu do Futebol e de PLACAR, e o primeiro lugar sairá também na edição impressa da revista.

As inscrições ficam abertas de 14 de abril a 14 de maio e devem ser feitas exclusivamente por meio do formulário eletrônico disponível aqui.

Em ano de Copa do Mundo de Futebol Feminino, o tema do concurso será Mulheres e o Futebol. Embora muitas vezes descrito como “o esporte mais democrático do mundo”, o futebol acaba sendo excludente e hostil para muitas pessoas, incluindo as mulheres. Mesmo assim, elas encontram caminhos para exercer sua paixão – como torcedoras, jogadoras, profissionais, dirigentes entre muitos papéis possíveis.

As escritoras e escritores participantes são estimulados a explorar as possibilidades desse contexto, com criatividade, humor, crítica, fantasia – ou tudo isso junto. A crônica é um gênero esportivo muito difundido no Brasil e que tem como característica ser uma narrativa curta, entre o jornalismo e a literatura, que expressa a livre interpretação da autora ou do autor sobre um fato do cotidiano. A crônica pode inclusive aludir a situações ficcionais, desde que estas mantenham verossimilhança com o ambiente esportivo.

Qualquer pessoa pode participar, profissionais, estudantes ou amadoras, sendo que todas concorrem em categoria única. É permitida também a participação de menores de 18 anos, desde que com autorização dos pais ou responsáveis. Os textos devem ser inéditos – ou seja, jamais publicados – e ter tamanho máximo de 3.300 caracteres com espaço, incluindo, obrigatoriamente, título e nome da autora ou autor. O regulamento do concurso está disponível aqui.

O resultado será divulgado no site do Museu do Futebol e nas redes sociais até o dia 16 de junho. Clique aqui para ler os textos vencedores da edição de 2022, que teve “torcida” como tema inaugural.