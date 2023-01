Mercado: as principais contratações dos times femininos para 2023

O vai e vem do mercado de transferências do futebol feminino brasileiro segue agitado desde o fim de 2022. As equipes buscam encorpar o elenco para mais uma temporada recheada de campeonatos e encurtada devido a Copa do Mundo, que acontecerá entre 20 julho e 20 agosto, na Austrália e na Nova Zelândia. Elas na Área separou as principais contratações, renovações e saídas dos clubes para 2023. Confira:

Corinthians

Atual campeã da Supercopa do Brasil e do Brasileirão A1, as Brabas trouxeram reforços e oficializaram renovações importantes.

Quem chegou: Duda Sampaio, meio-campista de 21 anos que estava no Internacional e foi eleita a melhor jogadora do último Brasileirão; Ju Ferreira, meio-campista ex-Internacional; Carol Tavares, lateral-direita ex-Ferroviária; Isabela, lateral-direita ex-Internacional; Fernanda, meia-campista ex-Santos; Carol Nogueira, atacante ex-São Paulo; e Mary Camilo, goleira ex-Botafogo



Quem renovou: o técnico Arthur Elias, no clube desde 2016, estendeu o contrato por mais uma temporada.

Quem saiu: Adriana, atacante se despede do clube depois de cinco anos. Além dela, Mylena, Juliete e Bianca Gomes não permaneceram na equipe.

Palmeiras

Destaque na última temporada com as conquistas do Campeonato Paulista, depois de 21 anos, e da Libertadores, logo na primeira participação, as palestrinas atuaram em peso no mercado em busca de reforços para 2023.

Quem chegou: Yamila Rodríguez, atacante argentina de 24 anos destaque do Boca Juniors e da seleção nacional ano passado; Amanda Gutierrez, atacante ex-Bordeaux, da França; Laís Estevam, atacante ex-Grêmio; Letícia Ferreira, atacante ex-Fluminense; Sorriso, zagueira experiente, ex-Internacional; e Kate Tapia, goleira ex-Santigo Morning, do Chile

Quem renovou: Duda Santos (volante), Amanda (goleira), Poliana (zagueira), Katrine (lateral-esquerda), Bruna Calderan (lateral-direita) e Camilinha (meia-campista)

Quem saiu: Jully (goleira), Patrícia Sochor (zagueira), Ary Borges (meio-campista) e Day Silva (zagueira)

Internacional

As Gurias coloradas, vice-campeãs do último Brasileirão, renovaram com o técnico, Maurício Salgado, mas perderam peças importantes da ótima campanha do ano passado. A aposta do clube foi na chegada de jogadoras promissoras do mercado nacional e estrangeiro.

Quem chegou: Fabíola Sandoval, atacante paraguaia de 23 anos destaque do Avaí Kindermann em 2022; Fany Gauto, meio-campista ex-Ferroviária, Roberta Schroeder; lateral-direita ex-Real Brasília; Áhlice Guedes, promissora lateral-direita ex-Corinthians; Analuyza, meio-campista ex-Santos; Belén Aquino, atacante uruguaia ex-Peñarol; Paty Llanos, meio-campista experiente, ex-Famalicão, de Portugal; e Marina Ribeiro, jovem goleira ex-Fluminense

Quem renovou: Milena (atacante) e Maurício Salgado (técnico)

Quem saiu: Duda Sampaio (meio-campista), Fabi Simões (lateral-direita), e Sorriso (zagueira)

Santos

Quem chegou: Yayá, meio-campista de 20 anos e destaque da seleção brasileira sub-20 formada no São Paulo; Fabi Simões, experiente lateral está de volta às Sereias após quase uma década; Giovanna, lateral-direita é outra que volta ao clube; Jully, goleira ex-Palmeiras; Tainá Maranhão, atacante ex-Cruzeiro, e Bianca Gomes, atacante ex-Corinthians

Quem renovou: Principal nome do ataque das Sereias, Cristiane estendeu vínculo por mais duas temporadas. Aos 37 anos, foi artilheira do último Brasileirão, com 13 gols. Além dela, Camila Rodrigues (goleira), Camila Martins (zagueira), Kaká (zagueira), Tayla (zagueira), Bia Menezes (lateral), Eliana (lateral), Ana Carla (meio-campista), Jane (atacante), Thaisinha (atacante) e Ketlen (atacante) tiveram seus contratos renovados.

Quem saiu: sem informações até a ultima atualização da matéria

São Paulo

Mudança à beira do campo e renovações importantes. O novo treinador da equipe principal é Thiago Viana, de 33 anos e multicampeão com as categorias femininas de base. Ele substitui Lucas Piccinato.

Quem chegou: Ariel, atacante ex-Red Bull Bragantino, artilheira do Paulistão, com cinco gols; Mariana Santos, atacante ex-Cruzeiro

Quem renovou: As zagueiras Mimi, Pardal, as goleiras Carla Maria e Michelle e as laterais Dani e Fê Palermo

Quem saiu: Yayá (meio-campista), Formiga (volante), Carol (meio-campista), Marcelle (goleira), Thais Regina (zagueira)

Ferroviária

Quem chegou: Lelê, atacante com boa passagem pelo Internacional; Patrícia Sochor atacante ex-Palmeiras; Day Silva, zagueira ex-Palmeiras, Raquel, meio-campista ex-RB Bragantino; Karen Xavier, goleira ex-Minas Brasília; Fan Bonfati, lateral ex-Real Brasília

Quem renovou: Luciana (goleira), Suzane (zagueira), Géssica (zagueira), Luana (zagueira), Rafa Mineira (meio-campista), Ingryd (meio-campista), Nicoly (meio-campista) e Karina (meio-campista), Guarecuco (atacante), Mylena Carioca (atacante), Victória Liss (atacante) e Laryh (atacante)

Quem saiu: Carol Tavares, Ana Alice, Luciene, Mariana, Lurdinha e Maisa

Flamengo

Quem chegou: Bárbara, goleira de 33 anos ex-goleira da seleção brasileira e que estava no Avaí Kindermann; Karol Alves, goleira ex-RB Bragantino; Thaís Regina, zagueira ex-São Paulo; Nath Pitbull, atacante ex-Ceará; Gaby Louvain, meia-campista ex-Botafogo; Tuca, meio-campista ex-São Bernardo

Quem renovou: sem informações até a última atualização da matéria

Quem saiu: sem informações até a última atualização da matéria