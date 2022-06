Martens deixa o Barça com honras e estreita relação do clube com a Holanda

O Barcelona possui um profunda ligação com o futebol holandês. Johan Cruyff (1947-2016) e sua filosofia de jogo mudaram para sempre a história do clube: primeiro como jogador, nos anos 1970, e depois como treinador, na década de 1990. Outros nomes como Ronald Koeman, Patrick Kluivert, Louis Van Gaal e Frank Rijkard, entre tantos outros, estreitaram ainda mais esta relação. A vitoriosa equipe feminina, finalistas das duas últimas Champions League, também já tem uma lenda holandesa em sua história: Lieke Martens, que anunciou sua saída do Barça na última quinta-feira, 16.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

A meio-campista holandesa de 29 anos estava no clube catalão desde 2017. Viu de perto o início do projeto ambicioso do clube na modalidade feminina e o triunfo dele em campo.

Lieke defendeu a equipe em 150 partidas, marcou 70 gols e deixou o seu nome na história do clube. Entre eles, a conquista da Liga dos Campeões 2020/21 e o prêmio de melhor jogadora do mundo pela Fifa em 2017. Recentemente, marcou um dos gols da equipe sobre o Huelva, que rendeu a tríplice coroa para o Barça na temporada: liga espanhola, Supertaça e Taça da Rainha.

Continua após a publicidade

Agora, a camisa 22 se despede da equipe e afirma estar em busca de uma “nova aventura”. Por meio de uma mensagem em seu perfil nas redes sociais, Lieke agradeceu o clube, os torcedores e as antigas companheiras. O destino mais especulado é o Paris Saint-Germain, semifinalista da Champions na última temporada ao cair para o campeão, Lyon.

Confira o conteúdo da carta de despedida de Lieke Martens:

“Depois de cinco belos anos neste clube fantástico nesta bela cidade, decidi me separar do clube e começar uma nova aventura. Cheguei ao FC Barcelona em uma época em que o clube iniciava um projeto ambicioso para se tornar líder no mundo do futebol feminino. Trabalhamos muito e acredito que atingimos os objetivos traçados há 5 anos. Ganhar a Liga dos Campeões foi um destaque absoluto, além de ganhar o Prêmio de Melhor Jogador do Mundo da FIFA como jogador do Barça. No entanto, considero meu tempo no Barcelona como minha conquista mais preciosa dos últimos cinco anos e foi ótimo fazer parte da história deste clube. É hora de outra aventura e quero agradecer ao clube, treinadores, torcedores e, claro, a todos os meus companheiros de equipe que me apoiaram para me tornar o jogador que sou hoje. Obrigado por todo o seu apoio e amor, tudo de bom e até breve novamente!”

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!