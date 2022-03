Marta sofre lesão no joelho e pode ficar fora da Copa América

A atacante Marta, do Orlando Pride, informou nesta segunda-feira, 28, que precisará ser submetida a uma cirurgia depois de sofrer uma lesão no ligamento de um dos joelhos. O prazo de recuperação não foi divulgado. A contusão ocorreu na derrota por 1 a 0 de sua equipe diante do North Carolina Courage, pela segunda rodada da NWSL, principal liga americana de futebol feminino.

“Pessoal, estou passando aqui para informar que no nosso jogo de sábado eu sofri uma lesão no ligamento do joelho e precisarei de cirurgia. Infelizmente ficarei fora dos gramados por um tempo. Este será mais um capítulo na minha caminhada e tenho certeza que sairei mais forte!! Agora é focar na minha recuperação para voltar a fazer o que mais amo, representando meu país, meu povo e meu time. Obrigada a todos pelo apoio de sempre!” (sic), disse a camisa 10 pelas redes sociais.

Aos 36 anos, a contusão pode ser a mais grave da carreira da jogadora eleita por seis vezes a melhor do mundo. Ela será cortada pela técnica sueca Pia Sundhage dos amistosos da seleção brasileira contra Espanha e Turquia, nos próximos dias 7 e 11 de abril, respectivamente.

Ainda está em risco a participação na Copa América feminina, que ocorrerá em julho, na Colômbia. O torneio é considerado importante, pois é classificatório para a Copa do Mundo de 2023, na Austrália e Nova Zelândia, definindo três seleções sul-americanas classificadas para o mundial.

