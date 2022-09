Marta é homenageada com estátua de cera ao lado de Pelé

Maior artilheira da história da seleção brasileira feminina, eleita por seis vezes a melhor jogadora do mundo pela Fifa e símbolo da reivindicação pelos direitos da modalidade, a atacante Marta, 36 anos, foi eternizada nesta quinta-feira, 8, com uma estátua de cera no museu localizado na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

A cerimônia de inauguração reuniu a homenageada, Marta, o presidente da entidade, Ednaldo Pereira, além dos técnicos das seleções feminina e masculina, Pia Sundhage e Tite, respectivamente.

A estátua de cera foi confeccionada em tamanho real, pesa 30 kg e foi feita por 25 artesãos londrinos. Marta acompanhou de perto as etapas de construção. Agora, a peça ficará exposta no museu ao lado da estátua de outra majestade, a do Rei Pelé.

Estátua inaugurada! A Rainha Marta agora está pra sempre no Museu Seleção Brasileira! 👑 📸 Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/lHktKgbebX — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) September 8, 2022

Continua após a publicidade

“Vamos continuar escrevendo a nossa história para que a gente possa ver cada vez mais taças da seleção brasileira feminina aqui, camisas, uma história realmente contada para que as pessoas tenham o interesse de vir aqui conhecer o futebol brasileiro, que não é só o masculino, é o feminino também”, disse Marta em entrevista à imprensa.

Se recuperando da grave lesão no joelho sofrida em março e pela qual precisou passar por cirurgia e que a deixou de fora da Copa América, a atacante disse estar em “em recuperação mais avançada que o previsto” e brincou sobre o retorno para a seleção.

“Pia está tudo certo, estou correndo e não estou sentindo dor. Mas sem colocar expectativas, sem colocar data para voltar. O tempo dirá se realmente vai acontecer ou não”, afirmou a jogadora.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!