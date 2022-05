Lyon vence Barcelona e conquista oitavo título da Champions feminina

Depois de ver a sua hegemonia ser quebrada na última temporada, o Lyon voltou ao topo do futebol feminino europeu ao vencer o Barcelona por 3 a 1 neste sábado, 21, e conquistar a Champions League feminina pela oitava vez.

A decisão começou a todo vapor no Juventus Stadium, em Turim, e a rede balançou logo aos cinco minutos, quando Henry bateu com categoria de fora da área e anotou um golaço para colocar as francesas em vantagem. Com a vantagem desde os primeiros minutos, o Lyon seguiu em cima e ampliou aos 23, com a craque Ada Hegerberg.

Pouco depois, aos 33, foi a vez de Catarina Macario, a brasileira naturalizada norte-americana, anotar o terceiro. Ainda antes do intervalo, o Barça ainda diminuiu com gol de Alexia Putellas aos 41 minutos. No segundo tempo, o Lyon soube segurar o jogo para conquistar o título. A melhor chance do Barça foi um chute do meio de campo, de Patri, que explodiu no travessão.

✨ 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝟖𝐍𝐍𝐄𝐒 ✨ La Women’s Champions League est de retour à la maison ! 🏆❤💙 Tout simplement 𝙇𝙚́𝙜𝙚𝙣𝙙𝙖𝙞𝙧𝙚 ! 🦁🔴🔵 1-3 #FCBOL #UWCLFinal pic.twitter.com/oPHhOeJbLT — OL Féminin (@OLfeminin) May 21, 2022

Campanha

O Lyon iniciou a trajetória do oitavo título no Grupo D junto com Bayern de Munique, Benfica e Hacken, e se classificou na primeira posição com 15 pontos, tendo acumulado cinco vitórias e apenas uma derrota, com 19 gols marcados e dois sofridos. Nas quartas, eliminou a Juventus, que sonhava em jogar a decisão em casa, com 4 a 3 no agregado, e na semifinal venceu o clássico diante do Paris Saint-Germain pelo placar acumulado de 5 a 3.

A final diante do Barcelona, até então atual campeão da Champions feminina, era cheia de expectativa, pois colocava frente a frente craques como Alexia Putellas e Ada Hegerberg, além das campanhas das duas equipes. Com a vitória construída na primeira etapa, a equipe francesa conquistou o seu oitavo troféu. Antes disso, o clube já havia levantado o título da competição em 2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.