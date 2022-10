Libertadores Feminina: Como está a situação das brasileiras no torneio

Atualizado em 19 out 2022, 09h43 - Publicado em 19 out 2022, 09h35

A edição de 2022 da Libertadores Feminina define nesta quarta e quinta-feira, dias 19 e 20, respectivamente, as últimas equipes classificadas para as quartas de final da competição. Representantes brasileiros, o tricampeão Corinthians, a bicampeã Ferroviária e o Palmeiras, que busca um título inédito do torneio, vivem situações distintas.

Com 100% de aproveitamento – seis pontos somados em dois jogos – Ferroviária e Palmeiras já asseguraram classificação. Do trio, apesar do recente título brasileiro, o Timão ainda tem duelo decisivo para seguir adiante.

Com três pontos somados, a equipe dirigida por Arthur Elias precisa de um empate contra o Olimpia-PAR na última rodada. Ambas as equipes estão empatadas no grupo A, mas as brasileiras possuem saldo de gols superior: 4 a 1.

🔝✍️ ¡Así quedaron los Grupos de la CONMEBOL #LibertadoresFEM tras la segunda fecha! ✅ Assim ficaram os Grupos da CONMEBOL #LibertadoresFEM após a segunda rodada!#LaGloriaEsDeEllas #AGlóriaÉdelas pic.twitter.com/biHzbHbrVL — CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) October 18, 2022

A primeira colocação da chave é do Deportivo Cali-COL, que tem seis e venceu o próprio Corinthians por 2 a 1 na estreia. A liderança deve ser confirmada diante do Always Ready-BOL, que ainda não somou pontos.

Palmeiras e Ferroviária, por sua vez, terão confrontos diretos pela primeira colocação dos seus grupos. No caso das Palestrinas, jogam pelo empate diante da Universidad de Chile no grupo C por ter maior saldo de gols.

A missão não é considerada tão fácil uma vez que as chilenas tem a artilheira da competição até aqui: Rebeca Fernández, autora de cinco gols.

A campanha palmeirense, por sinal, também sido marcada por bons números: o melhor ataque, com dez gols marcados, e a segunda maior vitória do torneio, um 7 a 0 diante do Independiente Dragonas-EQU.

A equipe do interior paulista, por sua vez, precisa superar o Boca Juniors no grupo B para tirar a liderança do rival. Ambos os times possuem seis pontos, mas as argentinas com maior saldo: 4 a 2.

No grupo D, o América de Cali-COL está classificado, enquanto a última vaga é pleiteada por três equipes: Santiago Morning-CHI, que tem três pontos, além de Alianza Lima-PER e Deportivo Lara-VEN, com um.

Confira os jogos das brasileiras da última rodada da Libertadores Feminina:

19/10 (quarta)

17h

Ferroviária x Boca Juniors – SporTV 2 e Pluto TV

19h15

Corinthians x Olimpia-PAR – SporTV 2 e Pluto TV

20/10 (quinta)

19h15

Palmeiras x Universidad de Chile – SporTV e Pluto TV

