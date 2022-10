Alexia Putellas se emociona ao conquistar o bi da Bola de Ouro

Atualizado em 17 out 2022, 16h48 - Publicado em 17 out 2022, 16h28

Alexia Putellas venceu a Bola de Ouro como a melhor jogadora da temporada 2021/22 nesta segunda-feira, 17. A capitã do Barcelona e da seleção espanhola conquistou a honraria pela segunda vez consecutiva e se tornou a maior vencedora da premiação, que começou em 2018. Completam o pódio as atacantes Beth Mead, do Arsenal e da seleção inglesa, e Sam Kerr, do Chelsea e da seleção australiana.

Ao receber o prêmio na cerimônia, Putellas se emocionou e fez questão de enaltecer as companheiras e o apoio da família. “Um ano atrás, quando conseguimos o primeiro prêmio, me propus a melhorar para estar a serviço da equipe. E ter essa recompensa é algo que me orgulha muito. Sem minhas companheiras, isso não seria possível”, discursou Putellas na cerimônia.

The speech of Alexia Putellas, the back-to-back Women's Ballon d'Or winner 💬#ballondor pic.twitter.com/o11kze5yoZ — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022

A meio-campista está afastada dos gramados desde julho deste ano e foi cortada às vésperas do início da Eurocopa devido a uma grave lesão no joelho esquerdo. A previsão é que a jogadora retorne aos gramados apenas na sequência da temporada 2022/23.

Fato é que Alexia fez ótimas atuações com o Barcelona na última temporada e tem sido uma das estrelas do time nos últimos anos. Ao lado da atacante Jenni Hermoso e de Aitana Bonmati, Putellas tem feito história pela equipe catalã.

Dona da melhor média de participações diretas em gol do time, com 36 gols e 19 assistências em 42 jogos, a jogadora contribuiu para a campanha irretocável da equipe na conquista invicta do Campeonato Espanhol e no vice-campeonato da Liga dos Campeões.

Na Champions dos recordes, quando o jogo do Barcelona pelas semifinais se tornou o maior público da história de uma partida feminina, Putellas marcou 11 gols em dez jogos, incluindo nas quartas, semi e final, apesar da equipe ter pedido para o Lyon na decisão por 3 a 1.

Confira o ranking da Bola de Ouro 2022:

Alexia Putellas Beth Mead Sam Kerr Lena Oberdorf Aitana Bonmati Alexandra Popp Ada Hegerberg Wendie Renard Catarina Macario Lucy Bronze