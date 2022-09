Internacional e Corinthians fazem o primeiro jogo da grande final do Campeonato Brasileiro Feminino no domingo,18, às 11h, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A equipe paulista, atual campeã, disputa a sexta final consecutiva, enquanto que a equipe colorada estreia em decisões.

A partida será transmitida ao vivo em TV aberta pela Band, pelo canal fechado SporTV e pela plataforma de streaming Eleven Sports.

As ‘Brabas do Timão’

Comandado por Arthur Elias, o Timão está, mais uma vez, na final do Brasileirão, agora em busca do tetracampeonato – já levantou o troféu em 2018, 2020 e 2021.

A equipe terminou a primeira fase do campeonato em quarto lugar, com nove vitórias, cinco empates e uma derrota. Na fase de mata-mata, tem 100% de aproveitamento. Eliminou nas quartas o Real Brasília-DF (acumulado de 3 a 0) e na semi o Palmeiras (acumulado 6 a 1), na reedição da última final.

O principal destaque do elenco é o quarteto ofensivo composto por Jhenifer, Gabi Portilho, Jaqueline e Adriana, que juntas marcaram 15 dos 33 gols da equipe, e dez participações diretas em gols na fase de mata-mata.

Ao lado de jogadoras experientes como a lateral Tamires, a meio-campista Gabi Zanotti e a goleira Lelê, a equipe se destaca ao longo das temporadas pela organização tática.

As Gurias Coloradas

A atual campanha no campeonato é a melhor da história do clube gaúcho. Na primeira fase, ficou em terceiro lugar, com dez vitórias, três empates e duas derrotas. Nas quartas, eliminou o Flamengo (4 a 2 no acumulado) e nas semis o São Paulo (2 a 1 no agregado).

Os destaques do time até aqui são a camisa 10, Duda Sampaio, líder em assistências, e as atacantes Milene e Maii Maii.

Essa é a primeira vez que a equipe chega à final do torneio. Na última edição, parou nas semifinais para o Palmeiras.

Artilharia

As jogadoras que mais balançaram as redes no campeonato estarão na final.

Adriana (Corinthians): 9 gols

Lelê (Internacional): 7 gols

Milene (Internacional): 7 gols

Jhennifer (Corinthians): 5 gols

A premiação

Mesmo com novos patrocínios e transmissão em rede nacional, o valor pago pela CBF ao campeão feminino ainda é bastante inferior ao futebol masculino. Nos últimos anos, a campeã recebeu 120 mil reais e a vice-campeã 60 mil reais. As duas equipes já carimbaram passaporte para a Copa Libertadores.

Confira a programação das decisões do Brasileirão feminino:

Domingo, 18

11h

Internacional x Corinthians – Band, Sportv e Eleven Sports

Sábado, 24

14h

Corinthians x Internacional – Band, Sportv e Eleven Sports

