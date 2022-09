Internacional vence o São Paulo e chega à final inédita no Brasileirão

O Internacional está pela primeira vez na final do Campeonato Brasileiro Feminino. As Gurias Coloradas venceram por 1 a 0 o São Paulo nesta segunda-feira, 12, no estádio do Morumbi, pelo decisivo confronto da semifinal da competição. O gol da partida foi marcado por Maii Maii, em chute de fora da área, ainda no primeiro tempo. No fim do segundo tempo, a goleira Mayara foi decisiva ao defender uma cobrança de pênalti. O Inter garantiu vaga na decisão e na Libertadores 2023.

Com o resultado, o Internacional enfrenta agoira o Corinthians na grande final desta edição, nos dias 18 e 25 de setembro. O Timão superou o rival Palmeiras na outra semi.

Com o empate em 1 a 1 no jogo de ida, no Beira-Rio, a vaga na final estava em aberto. Mandantes na partida, o São Paulo criou as melhores chances de gol na primeira etapa. Primeiro, Micaelly levou perigo ao gol adversário em cobrança de falta.

Minutos depois, a atacante ainda aproveitou vacilo da defesa colorada e finalizou nas mãos da goleira. Na sobra, Rafa Travalão finalizou mas a goleira fez nova defesa.

Apesar de terem finalizado menos que as adversárias, foi o Internacional que abriram o placar, aos 25 minutos de jogo. Na jogada, Duda Sampaio fez cruzamento pela direita e, no bate e rebate na grande área, a atacante Maii Maii acertou um chute preciso nas redes, encobrindo a goleira tricolor.

No segundo tempo, o São Paulo precisou sair mais para o jogo e criou boas oportunidades. Aos 37 minutos, a equipe teve a chance de empatar, quando Bruna acertou a perna de Yayá dentro da área. A cobrança de Micaelly, porém, parou na defesa da goleira Mayara, destaque da partida.

Essa será a primeira vez que o Inter vai disputar a final do Brasileirão, em busca de quebrar a hegemonia paulista na competição. A equipe ainda conquistou vaga inédita na próxima edição da Libertadores.

As ‘Brabas do Timão’, por sua vez, chegam à sua sexta final consecutiva do Campeonato Brasileiro e buscam o tetracampeonato.

