Internacional e Corinthians empatam pela final do Brasileiro

Internacional e Corinthians empataram em 1 a 1, neste domingo, 18, no Beira-Rio, pela ida da final do Campeonato Brasileiro feminino. O gol colorado foi marcado por Millene, enquanto o do Timão por Jheniffer. As campeãs serão decididas no próximo sábado, 24, em São Paulo.

Para mais de 36.000 pessoas, o maior público da história do futebol feminino no Brasil, a decisão do Campeonato Brasileiro começou já com emoção. Empurrado pela torcida, as coloradas tomaram o protagonismo do início da partida, enquanto as corintianas atacavam os espaços deixados, o que fez o início ser bastante movimentado.

Justificando a pressão, o Internacional abriu o placar, aos 31 minutos da etapa inicial. Após Duda cruzar, Millene finalizou e fez o Beira-Rio explodir. O gol diminuiu as jogadas de perigo do Corinthians, e as coloradas chegaram próximo de ampliar.

Para o segundo tempo, o forte time corintiano se impôs com mais ênfase. Assim, Tarciane encontrou Jheniffer, que tocou na saída da goleira e empatou o marcador. Com tudo igual, o jogo ganhou velocidade novamente.

Aos 41 minutos do segundo tempo, a lateral do Inter, Isabela, foi expulsa por falta dura, após revisão do VAR. O Timão usou a superioridade para seguir em cima, assustando mais ainda as milhares de pessoas na capital gaúcha. O placar, entretanto, seguiu empatado.

Após este empate, Internacional e Corinthians decidem o título no jogo de volta. A partida está marcada para o próximo sábado, 24, na Neo Química Arena.

