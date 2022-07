Neste domingo, 31, a partir da 13h (de Brasília), o estádio de Wembley, em Londres, será palco da grande final da Eurocopa feminina entre Inglaterra e Alemanha. A partida pode ser acompanhada pelo canal de TV fechado ESPN.

As inglesas avançam para a sua segunda decisão em toda a história da competição e querem um título inédito, enquanto as alemãs são as maiores campeãs da Euro, com oito títulos.

Na competição, a Inglaterra chegou à final depois de golear a Suécia por 4 a 0, na última terça-feira, 26, no estádio Bramall Lane, em Sheffield, além de incrementar o placar com um lindo gol de calcanhar da atacante do Manchester United, Alessia Russo.

O English Team ainda conta com a artilheira do torneio, a atacante Beth Mead, do Arsenal, que balançou as redes em seis oportunidades e tem também cinco assistências. Ela chega como uma das candidatas ao prêmio de melhor jogadora do torneio.

Com foco total no duelo, a técnica holandesa Sarina Wiegman, que já foi campeã da competição com a Holanda, em 2017, agora quer conquistar o bicampeonato.

Do outro lado, as alemãs que detém oito títulos de Eurocopa em 12 edições, bateram a França por 2 a 1, na última quarta-feira, 27, no Stadium MK, em Bletchley, em uma partida dura e bem disputada.

Destaque para a atuação marcante da camisa 11 Alexandra Popp, que marcou os dois gols do time, além de ter estabelecido um novo recorde na história do torneio como primeira atleta a fazer gols em cinco jogos consecutivos.

A Alemanha se tornou ainda a primeira seleção a atingir a marca de 100 gols em Euros femininas. Agora, a técnica Martina Voss-Tecklenburg vai em busca de mais uma final e quer conquistar a nona taça do país.

Confira onde assistir à final da Eurocopa Feminina neste domingo:

13h

Inglaterra x Alemanha – ESPN

