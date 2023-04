Inglaterra muda cor de shorts para preservar atletas em período menstrual

A seleção inglesa feminina divulgou nesta segunda-feira, 3, o novo uniforme que será usado na Copa do Mundo, com uma mudança significativa. Confeccionados pela Nike, os shorts do kit principal passaram a ser azuis, ao invés de brancos, a fim de preservar as jogadoras no período menstrual.

Preocupações como essa vêm se intensificado nos últimos anos. O Manchester City, por exemplo, desde a temporada passada adotou a cor vermelha nos calções das equipes femininas. No Brasil, Corinthians, Flamengo, Santos e Atlético Mineiro também utilizam cores alternativas ao branco.

O kit da seleção inglesa resguarda a tradicional camisa branca com detalhes em azul na gola e manga. A camisa número 2 é azul claro, com detalhes em azul escuro.

A fornecedora adotou estratégia semelhante, também, no novo uniforme da seleção brasileira. Os calções terão um “shorts menstrual” acoplados que dará as atletas mais conforto quando forem competir durante o período.

A estreia do novo uniforme será diante do Brasil nesta quinta-feira, 6, pela Finalíssima, torneio que põe frente a frente os campeões da Eurocopa e Copa América, será às 15h45 (de Brasília), no estádio de Wembley, em Londres.