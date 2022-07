Inglaterra conquista a Euro após vencer Alemanha na prorrogação

A Inglaterra é campeã da Europa pela primeira vez! Neste domingo, 31, a seleção inglesa contou com recorde de público em Wembley para fazer história e vencer a Alemanha por 2 a 1 – gols de Toone e Kelly. O título inédito coloca fim ao jejum do país, que não celebrava uma conquista no futebol desde a Copa do Mundo de 1966.

A Alemanha é a maior campeã do continente, com oito conquistas, mas amarga o primeiro vice-campeonato europeu.

Acabou a frustração inglesa e finalmente o país pode comemorar um título no futebol. Depois da decepção no masculino, quando a seleção perdeu em casa o título da Euro para a Itália, coube ao time feminino colocar um fim na escrita.

Mas para isso, Inglaterra e Alemanha passaram em branco na primeira metade da finalíssima. Ainda assim, o jogo teve ritmo e intensidade e as equipes ficaram perto de balançar a rede.

O estádio explodiu somente no segundo tempo, aos 17 minutos, quando Toone recebeu belo lançamento de Walsh e abriu o placar. Sem a artilheira Popp (sentiu dores no aquecimento), a Alemanha reagiu com Magull já aos 34 minutos.

O empate persistiu e a finalíssima caminhou para a prorrogação. As alemãs cresceram no jogo, mas não conseguiram ser eficientes. Na bola parada, Kelly aproveitou o bate-rebate para fazer história e decretar o título inglês.