Hegerberg decide retornar à seleção norueguesa após cinco anos

Considerada uma das maiores jogadoras do futebol feminino, a atacante Ada Hegerberg, de 26 anos, foi convocada para as Eliminatórias da Copa do Mundo e vai voltar a jogar pela seleção norueguesa, após ficar cinco anos sem pisar nos gramados. “É incrivelmente bom estar de volta”, disse a jogadora. “Farei minha parte para nos ajudar a alcançar grandes coisas, dentro e fora do campo, para o futebol, para a Noruega, mas não menos para a próxima geração”, completou.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

A estrela do Lyon se afastou da seleção devido a problemas internos com as companheiras de time e por falta de apoio e incentivo ao desenvolvimento do futebol feminino na Noruega. Percebendo que havia um tratamento desigual por parte da federação norueguesa em relação ao futebol masculino.

Convocada para as partidas contra o Kosovo e Polônia, pela repescagem das Eliminatórias do Mundial em abril, Hegerberg pode ainda jogar na Eurocopa deste verão na Inglaterra. A atleta tem 38 gols em 66 jogos pela Noruega, além de ter ganho cinco títulos da Liga dos Campeões, seis da Divisão 1 e ter levantado a taça da Copa da França e da Copa Feminina da Noruega, cinco vezes.

Ela recebeu a nomeação de melhor jogadora da Uefa na Europa, em 2016, ganhou a primeira Bola de Ouro em 2018 e foi nomeada futebolista do ano da BBC em 2017 e 2019, todos na categoria feminina. Em janeiro de 2020, a atacante sofreu uma lesão grave no ligamento do joelho direito e ficou em recuperação durante 20 meses, tendo voltado às atividades só em outubro de 2021.

O técnico da Noruega, Martin Sjogren, disse que o retorno de Hegerberg significa “muito para a seleção”. A Federação Norueguesa de Futebol (NFF na sigla original) chegou a conversar com a jogadora algumas vezes na tentativa de incentivá-la a retornar ao futebol internacional. Após algumas negativas por parte da atleta, ela diz ter conseguido ter discussões muito honestas com a federação. “Estou muito feliz por poder voltar com a equipe e começar uma nova história”, comentou Hegerberg.

Com três pontos de vantagem no topo do Grupo F para a classificação para o Mundial, a Noruega tem encontros marcados com o Kosovo em 7 de abril e com a Polônia em 12 de abril.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!