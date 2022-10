Guia da Libertadores Feminina: datas, horários e onde assistir ao torneio

A competição mais esperada do futebol feminino na América do Sul terá inicio nesta quinta-feira, 13. A edição de 2022 da Libertadores Feminina será disputada no Equador com todas as partidas sendo jogadas em Quito, nos estádios Gonzalo Pozo Ripaldo, Banco Guayaquil e Casablanca.

Vale lembrar que o torneio tem duração menor do que a da edição masculina. São apenas duas semanas de jogos até a grande final, marcada para o dia 28 de outubro.

Das 13 edições disputadas até agora, apenas em três ocasiões o título não ficou com um time brasileiro. Na atual temporada, três equipes representam o Brasil na Liberta: o tricampeão Corinthians, a bicampeã Ferroviária e o Palmeiras, que vai em busca do título inédito.

PLACAR montou um guia sobre a competição:

🗓 El fixture completo de la Fase de Grupos de la CONMEBOL #LibertadoresFEM 2022! 🔜 La pelota comienza a rodar el día 13/10. 🧐 O fixture agora completo da Fase de Grupos da CONMEBOL #LibertadoresFEM 2022! 🔜 A bola começa a rolar dia 13/10.#LaGloriaEsDeEllas #AGlóriaÉDelas pic.twitter.com/lAN5JDNsE4 — CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) October 7, 2022

Formato

A competição, que inicia com 16 times, está dividida em duas fases. Na primeira, as equipes são separadas em quatro grupos de quatro times cada, por meio de sorteio realizado pela Conmebol.

Todos os participantes da chave se enfrentam uma vez, tendo desta forma três jogos para cada clube na fase de grupos. Já a segunda etapa e final é disputada em jogos mata-mata pelos primeiros e segundos colocados de cada grupo.

Quem disputa

Das 16 equipes classificadas para o campeonato, três são brasileiras – Corinthians, Ferroviária e Palmeiras -, duas são do Equador – Club Ñañas e Independiente Del Valle -, duas do Chile – Santiago Moring e Universidad de Chile -, duas da Colômbia – Deportivo Cali e América de Cali -, duas do Paraguai – Olimpia e Libertad Limpeño -, uma da Argentina – Boca Juniors -, uma da Bolívia – Always Ready -, uma venezuelana – Deportivo Lara -, uma do Peru – Alianza Lima -, e uma do Uruguai – Defensor Sporting.

Como ficaram as chaves

Grupo A

Always Ready – Campeão do Campeonato Boliviano de 2022;

Corinthians – Campeão da Libertadores Feminina de 2021;

Deportivo Cali – Vice-campeão do Campeonato Colombiano de 2022;

Olimpia – Campeão do Apertura Paraguaio de 2022;

Grupo B

Boca Juniors – Campeão do Clausura Argentino de 2021;

Defensor Sporting – Campeão do Campeonato Uruguaio de 2021;

Ferroviária – 3ª colocada do Campeonato Brasileiro de 2021;

Club Ñañas – Campeão do Campeonato Equatoriano de 2022;

Grupo C

Independiente Del Valle – Vice-campeão do Campeonato Equatoriano de 2022;

Libertad Limpeño – Campeão do Clausura Paraguaio de 2022;

Palmeiras – Vice-campeão do Campeonato Brasileiro de 2021;

Universidad de Chile – Campeão do Campeonato Caja Los Andes de 2021;

Grupo D

Alianza Lima – Campeão do Campeonato Peruano de 2022;

América de Cali – Campeão do Campeonato Colombiano de 2022;

Deportivo Lara – Campeão do Campeonato Venezuelano de 2022;

Santiago Morning – Vice-campeão do Campeonato Caja Los Andes de 2021;

Datas e horários da fase de grupos

13 de outubro – 17h

Defensor (URU) x Boca Juniors (ARG)

13 de outubro – 19h15

Corinthians x Deportivo Cali (COL)

Club Ñañas (EQU) x Ferroviária

14 de outubro -19h15

Palmeiras x Libertad (PAR)

16 de outubro – 19h15

Always Ready (BOL) x Corinthians

Defensor (URU) x Ferroviária

17 de outubro – 19h15

Independente Del Valle (EQU) x Palmeiras

19 de outubro – 17h

Ferroviária x Boca Juniors (ARG)

19 de outubro – 19h15

Corinthians x Olímpia (PAR)

20 de outubro – 19h15

Palmeiras x Universidad de Chile

Onde assistir

Nesta edição a competição poderá ser acompanhada pelo canal fechado SporTV e pelo serviço PlutoTV, da plataforma de streaming Paramount.

📱💻📺 ¡Los canales y plataformas que transmitirán la CONMEBOL #LibertadoresFEM, que será en Ecuador a partir de este jueves 13/10! 🏆 #LaGloriaEsDeEllas #AGlóriaÉDelas ⚽ Os canais e plataformas que transmitem a CONMEBOL #LibertadoresFEM, que começa nesta quinta, no Equador. pic.twitter.com/ZTcazHXYSE — CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) October 10, 2022

