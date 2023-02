Grupo do Brasil na Copa do Mundo feminina é definido

A seleção brasileira feminina conheceu nesta quarta-feira, 23, seu adversário na estreia da Copa do Mundo Feminina da Austrália e Nova Zelândia marcada para o dia 24 de julho deste ano. O Panamá venceu o Paraguai por 1 a 0 pela repescagem e garantiu vaga na competição no grupo F que tem além do Brasil, tem Jamaica e França.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Agora, todos os grupos da Copa estão completos. Também se classificaram na repescagem Portugal e Haiti. Juntas, sete seleções vão disputar pela primeira vez o torneio, são elas: Portugal, Haiti, Panamá, Irlanda, Vietnã, Zâmbia, Marrocos e Filipinas.

A seleção brasileira fará sua estreia no dia 24 de julho, às 8h (de Brasília), no estádio Sidney Football diante do Panamá. Na segunda rodada medirá forças com a França e disputará a última rodada com a Jamaica.

Confira os grupos da Copa do Mundo Feminina 2023:

Grupo A

Filipinas

Noruega

Nova Zelândia

Suíça

Grupo B

Austrália

Canadá

Irlanda

Nigéria

Grupo C

Costa Rica

Espanha

Japão

Zâmbia

Grupo D

China

Dinamarca

Haiti

Inglaterra

Grupo E

Estados Unidos

Holanda

Portugal

Vietnã

Grupo F

Brasil

França

Jamaica

Panamá

Grupo G

Argentina

Itália

Suécia

África do Sul

Grupo H

Alemanha

Colômbia

Coreia do Sul

Marrocos

Continua após a publicidade