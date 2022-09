Greve de arbitragem adia o início da Liga Espanhola Feminina

A primeira rodada do Campeonato Espanhol de futebol feminino previsto para ter começado no último sábado, 10, foi totalmente suspensa devido a uma greve promovida pelo Comitê Técnico de Árbitros (CTA). As árbitras reivindicam a profissionalização da categoria, bem como melhores condições de trabalho e aumento salarial.

Ao longo do sábado e domingo, as dezesseis equipes da Primeira Divisão compareceram aos estádios por ordem da Liga, mas apenas para cumprir o protocolo, já que havia o rumor de que as equipes de arbitragem não entrariam em campo.

“A partida entre Levante Las Planas e Barcelona, correspondente à primeira jornada da LigaF, foi suspenso devido à não comparência da equipa de arbitragem (…) As duas equipas apareceram nas instalações do Sant Joan Despí e saltaram para o gramado para o jogo. Quando a equipe de arbitragem não compareceu, 30 minutos após o horário marcado, o jogo foi suspenso”, disse o atual campeão Barcelona em comunicado.

Um dia antes, os árbitros e principalmente as árbitras assistentes emitiram uma nota afirmando a “decisão unânime de não dirigir nenhuma partida do Campeonato Nacional da Primeira Divisão nas atuais condições de incerteza de nosso emprego e situação econômica.” O texto ainda pede a profissionalização da categoria por parte da Federação Espanhola. “Estamos ansiosos para entrar em campo novamente, mas com as condições certas”, conclui a nota.

Esta será a primeira vez que o Campeonato Espanhol Feminino da primeira divisão será disputado de forma totalmente profissional do país, após anos incluída na categoria de futebol amador. As árbitras, no entanto, alegam ter sido deixadas para trás.

O futebol feminino espanhol é uma das potências mundiais da modalidade. O Barcelona, por exemplo, campeão da Liga dos Campeões em 2021, é o atual tricampeão consecutivo da competição nacional e tem colocado mais de 90.000 torcedores no Camp Nou em partidas decisivas.

Segundo um levantamento feito pelo diário espanhol Marca, a Federação destina 21.000 euros (cerca de 109.000 reais pela cotação atual) para serem distribuídos por jogo a cada equipe de arbitragem em partidas da La Liga, a primeira divisão do futebol masculino), enquanto que para a feminina a cota é de apenas 3. 300 euros (cerca de 17.30 reais). Destes, 300 euros vão para árbitra principal, 168 euros para cada uma das assistentes e 84 euros para a quarta árbitra.

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira,12, a CTA explicou oficialmente o posicionamento das árbitras. “A pergunta teria que ser: quanto vale a dignidade de uma esportista mulher que trabalha 100%? Dedicamos 24 horas por dia à arbitragem. Os valores que estão sendo dados não estão corretos”, disse Guadalupe Porras Ayuso, árbitro assistente da Primeira Divisão.

❝La pregunta tendría que ser: ¿cuánto vale la dignidad de una mujer deportista que trabaja al 100%? Dedicamos las 24 horas del día al arbitraje❞ ❝Las cantidades que se están dando no son correctas❞ — Guadalupe Porras Ayuso, árbitra asistente de Primera División. pic.twitter.com/pVW6XCYSVZ — RFEF (@rfef) September 12, 2022

A segunda rodada do Campeonato Espanhol está programada para ocorrer entre sábado,17, e domingo,18, embora não haja informação sobre o fim da greve. Enquanto isso, uma reunião para tratar de negociação deve ocorrer entre o Comitê Técnico de Árbitros e a Federação Espanhola de Futebol.

