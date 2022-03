Go Cup 2022 tem inscrições abertas e gratuitas para o futebol feminino

O Go Cup, tradicional competição infantil de futebol, chegará à sua oitava edição, em Aparecida de Goiânia (GO), entre os dias 9 e 16 de abril, durante o feriado da Semana Santa. Mais de 250 equipes, entre escolinhas brasileiras e estrangeiras, inclusive de grandes clubes, já confirmaram participação. As inscrições estão abertas até o próximo sábado, 19, sendo gratuita para o futebol feminino.

Ao todo, estão previstas nove categorias: do Sub-6 ao Sub-13 Misto. Existe a possibilidade de criação de uma inédita categoria Sub-13 Feminina, que depende da inscrição mínima de quatro equipes. Até o momento, há apenas uma garantida. Caso o número mínimo não seja atingido, as equipes femininas sub-13 inscritas enfrentarão as masculinas da categoria sub-12.

As inscrições podem ser feitas por e-mail. As equipes interessadas de Brasília e dos estados do norte e do nordeste devem enviar mensagem a Jessica (jessica@gocup.com.br); de Goiás, a Alex (alex@gocup.com.br); e dos demais estados, a Ricardo (ricardinho@gocup.com.br).

“Estamos trabalhando para fechar pela primeira vez uma categoria exclusivamente feminina”, diz Roberto Faria, idealizador do evento e sócio da IMM Soccer. . O torneio oferece inscrições gratuitas para todas as meninas desde a primeira edição como forma de incentivo ao futebol feminino no Brasil. “Quem souber de equipes interessadas, vale o aviso de que as inscrições estão abertas até o dia 19 de março”, revela.

“Além de ser uma semana de férias fora da época onde a família se reúne para acompanhar o filho ou a filha fazendo o que mais gosta, o Go Cup está construindo uma nova história para o futebol brasileiro”, completa Faria.

Ao longo de sete edições, passaram pelo Go Cup talentos como Endrick, campeão e craque da Copinha de 2022 pelo Palmeiras e capa da edição de fevereiro de PLACAR. O torneio reúne desde crianças do Japão e dos países mais ricos da Europa até crianças de projetos sociais no interior do Brasil.

Para este ano, entre os grandes times do Brasil já estão confirmados: Palmeiras, Athletico Paranaense, Atlético Mineiro, Remo, Goiás, Sport, América Mineiro, Botafogo, Fluminense e Bangu. Dentre os times estrangeiros, estão o Benfica, de Portugal, e o Independiente Del Valle, do Equador, uma das equipes mais assíduas do torneio nos últimos anos.

A infraestrutura do Complexo Esportivo Go Cup terá mais de 30 campos para receber as mais de 3.250 crianças confirmadas até o momento. A tradicional cerimônia de abertura, que foi cancelada no ano passado devido à pandemia, acontece no domingo, 10 de abril, no Estádio Olímpico, em Goiânia (GO), às 10h. As finais, no dia 16, também serão no Estádio Olímpico, a partir das 9h.