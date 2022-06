Flamengo x Corinthians: onde assistir ao Brasileirão feminino neste sábado

Neste sábado, 11, Flamengo e Corinthians se encontram pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A bola rola a partir das 14h (de Brasília), no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, com transmissão pela Band em TV aberta.

A equipe rubro-negra está em sexto lugar na tabela do torneio, com 18 pontos – cinco vitórias, três derrotas e três empates – e chega para a partida embalada por vitória por 1 a 0 contra o São José, no último sábado, 4.

Jogando em casa, o Fla busca ficar dentro da zona de classificação para garantir vaga na próxima fase da competição.

O Timão ocupa a terceira posição, com 24 pontos, e alcançou até agora um total de sete vitórias, três empates e uma derrota. A equipe vem de derrota por 2 a 0 no dérbi contra o Palmeiras, no último sábado, 4.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos do Brasileirão feminino neste sábado:

14h

Flamengo x Corinthians – Band

15h

Red Bull Bragantino x Grêmio – InSat.TV

Internacional x São José-SP – Eleven Sports

18h

Ferroviária-SP x Real Brasília-DF – Eleven Sports

