Fifa 23: Sam Kerr é a primeira mulher a estampar capa do game

O Fifa 23, um dos jogos de futebol virtual mais famosos do mundo, terá a jogadora australiana Sam Kerr, do Chelsea, em destaque na capa. Essa será a primeira vez em toda a história do jogo em que uma jogadora de futebol feminino aparece na capa do game. A EA Sports, desenvolvedora do jogo, divulgou na segunda-feira, 18, uma prévia da capa com Kerr ao lado do francês Kylian Mbappé, do PSG.

Presenting your #FIFA23 Cover Stars:@samkerr1 and @KMbappe ⭐️⭐️ Two phenomenal forces up front.

One ultimate strike partnership. See the full reveal on July 20

A atacante do Chelsea é capitã da seleção australiana e recordista de gols com a camisa de seu país. A jogadora concorreu ao prêmio Fifa The Best, ficando em 2º lugar, atrás da vencedora Alexia Putellas, do Barcelona. A atleta de 28 anos conquistou a Women’s Super League e a Copa da Inglaterra na temporada 2021/22.

Ainda sem data de lançamento oficial divulgada, o Fifa 23 tem sido muito aguardado, pois marcará o fim da parceria da entidade com a EA Sports. As próximas edições do jogo serão chamadas de EA Sports FC.

