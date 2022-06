Estreia das séries A2 e A3 do Brasileirão fomenta futebol feminino

Os campeonatos das Séries A2 e A3 do Campeonato Brasileiro feminino iniciaram no último sábado, 11. Esta é a primeira vez que o futebol feminino do país tem três competições nacionais. A segunda divisão existe desde 2017, enquanto a terceira divisão fez a sua estreia em 2022.

As divisões têm regulamentos diferentes. Na A2 são 16 times na disputa, divididos em quatro grupos com quatro equipes em cada. Os dois melhores colocados de cada avançam à fase de mata-mata, que será decidida sempre em dois jogos. As datas das finais estão marcadas para os dias 10 e 17 de setembro.

Débora Ventura, técnica do Fortaleza, que está no grupo C do Campeonato Brasileiro A-2 e estreou com empate em 0 a 0 diante do UDA-AL, destaca a importância dos clubes darem todo o suporte necessário em termos de estrutura.

“Alguns ganhos parecem singelos, mas são significativos para nós. Realizamos todo nosso trabalho no CT, desde treinamentos e reuniões, além de termos uma sala técnica exclusiva para o futebol feminino. Todo este suporte faz diferença no dia a dia para alcançarmos os resultados que almejamos”, completou a treinadora das Leoas, que tem passagem pela Seleção como auxiliar-técnica da equipe Sub-17, em 2018.

Chaveamento

Grupo A: Aliança/Goiás, América-MG, Athletico e Minas Brasília

Grupo B: Bahia, Botafogo-RJ, Fluminense e Vasco da Gama

Grupo C: Botafogo-PB, Ceará, Fortaleza e UDA

Grupo D: Cefama, Iranduba, JC e Real Ariquemes

Na Série A3, 32 equipes disputam o campeonato que tem um formato de mata-mata. A equipe que estiver melhor colocação no Ranking Nacional de Federações decide a segunda partida em casa. Se o confronto acontecer entre times do mesmo estado, o Ranking Nacional de Clubes do futebol feminino irá definir. Os dois jogos da final estão definidos para os dias 20 e 27 de agosto.

Uma das equipes que está na competição é o Cuiabá. Cristiano Dresch, vice-presidente do Dourado, comemorou a participação. “Nós começamos o projeto do futebol feminino na última temporada e acreditamos que vem dando muito certo. Este ano a equipe já vai ter calendário cheio e, com isso, vamos aumentando o nosso investimento nos próximos anos para deixar o time cada vez mais competitivo. A divisão A3 vai ajudar muito no aumento de mercado para as atletas. Isso incentiva o fortalecimento e desenvolvimento das categorias de base”, concluiu.

O técnico Luciano Brandalise, do Juventude, destaca a importância da Série A3 para o calendário do clube em 2022. “Vamos dar oportunidade para as meninas que jogaram o sub-20, além de incorporar oito adultas para dar experiência. O clube montou uma diretoria que está dando todo o suporte para nós, financeiro e de materiais, e isso tem feito a diferença. Este ano tem sido muito bom e acreditamos na continuidade do trabalho, porque pensamos que esse é o único modo da modalidade continuar crescendo”.

Com o aumento no número de competições no calendário do futebol feminino no Brasil, a tendência é que valorize e gere visibilidade para incentivar cada vez mais a modalidade.

Os duelos da primeira fase:

Realidade Jovem-SP x Taubaté-SP

Ipatinga-MG x Criciúma

Coritiba x Toledo-PR

Vila Nova x Atlético-GO

União-RN x Menina Olímpica-CE

Ypiranga-AP x Remo-PA

Cuiabá x Mixto-MT

Paraíso Esporte Clube x Abelhas Rainhas-PI

Rio Branco-AC x Barcelona-RO

Vila Nova-ES x Cabofriense-RJ

Juventude x EC Flamengo-RS

Estanciano-SE x Doce Mel-BA

Náutico x Sport

Operário-MS x Legião DF

São Raimundo-RR x 3B Sport-AM

CRB x VF4-PB

O #BrasileirãoFemininoBinanceA3 2022 também vai começar no dia 11/06! Se liga nas equipes participantes e no formato da disputa! 🇧🇷🏆 Confira mais informações e a tabela detalhada: https://t.co/6x0KYu2KFK pic.twitter.com/pWEZQdJL5j — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) June 2, 2022

Onde assistir?

Todas as partidas das séries A2 e A3 do Brasileirão Feminino serão transmitidas gratuitamente pelo aplicativo de streaming Eleven Sports. Para Fábio Wolff, um dos responsáveis pela organização do Brasil Ladies Cup, que terá segunda edição em novembro, a cada temporada, o futebol feminino consegue avançar nas questões do mercado publicitário.

“O fato do futebol feminino no Brasil, a partir deste ano, ter três Séries é muito importante, uma vez que aumenta consideravelmente o número de atletas de alto rendimento e isso atrai a atenção de um maior número de patrocinadores, da mídia e, com isso, todos do ecossistema acabam se beneficiando. O próprio Ladies Cup, com o passar do tempo, sem dúvidas se fortalecerá em função desse aumento de atletas e patrocinadores com as três competições nacionais que o futebol brasileiro passa a ter esse ano”, afirma Wolff.

Armênio Neto, especialista em geração de receitas na indústria esportiva, explica que a consolidação dessas competições é fundamental para alavancar os negócios no futebol feminino. “Para qualquer marca, a previsibilidade é determinante. Tanto para definir o investimento a tempo, quanto para planejar e executar as ativações. Portanto, calendário e planejamento são fundamentais para patrocinadores e para a evolução da modalidade”.

