Espanha x Brasil: onde assistir amistoso de seleções feminina nesta quinta

A seleção brasileira feminina entra em campo contra a Espanha para um amistoso preparatório para a Copa América, nesta quinta-feira, 7, às 15h (de Brasília), no estádio Rico Pérez, em Alicante.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

A equipe de Pia Sundhage não vive seu melhor momento, já que está há três jogos consecutivos sem vencer, mas diante das espanholas tentará uma atuação de melhor nível tático. Para este amistoso a escalação contará com duas jogadoras estreantes: a goleira, Mayara do Internacional e a zagueira, Giovanna Campiolo, do Corinthians. A estrela Marta está ausente, por lesão.

Por outro lado, em uma situação melhor, a seleção da Espanha chega à partida vindo de uma ótima sequencia de 19 jogos sem perder. A última vez que o time de Jorge Vilda sofreu uma derrota foi em 8 de março de 2020, contra os Estados Unidos. O time conta com a melhor jogadora do mundo, Alexia Putellas, e espera quebrar o recorde de público da seleção (pouco mais de 10.000, batido em 2019, no Estádio Riazor).

Recentemente, foi batido na Espanha o recorde de público do futebol feminino, com mais de 90.000 espectadores no Camp Nou, na vitória do Barcelona sobre o Real Madrid.

Continua após a publicidade

A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, Globo e Star+.

Confira onde assistir ao amistoso desta quinta-feira:

15h

Espanha x Brasil – Globo, SporTV, Star+

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!