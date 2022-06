Dinamarca e Brasil se enfrentam nesta sexta-feira, 24, em amistoso preparatório para a Copa América Feminina. A partida acontece no Parken Stadium, em Copenhage, a partir das 14h (de Brasília) com transmissão pelo canal fechado SporTV e pelo serviço de streaming Globoplay.

Comandada pela técnica sueca Pia Sundhage, a seleção brasileira quer aproveitar este período de amistosos para fazer os últimos ajustes no elenco antes do torneio sul-americano, que começa em 9 de julho.

O time vem de vitória por 3 a 1 contra a Hungria, em amistoso realizado no dia 11 de abril. Desta vez, poderá contar com a meia Luana, que já se recuperou de uma lesão no joelho esquerdo.

Nos últimos treinos realizados já em Copenhage, Pia priorizou trabalhos voltados para o setor defensivo, pensando no time dinamarquês que tem uma das melhores jogadoras do mundo: a meia Pernille Harder.

Do outro lado, as mandantes também usarão o amistoso para se preparar para a Eurocopa feminina, que começa no dia 6 de julho. Na última vez que entrou e campo, em 12 de junho, perdeu por 1 a 2 para a Áustria. Por enquanto, a equipe não tem nenhum desfalque confirmado.

Confira a programação completa e onde assistir aos amistosos de seleções femininas:

12h

Alemanha x Suíça – ESPN e Star+

14h

Dinamarca x Brasil – SporTV e Globoplay

16h

Inglaterra x Holanda – ESPN e Star+

