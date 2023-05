Destaque dos EUA, brasileira anuncia que não poderá jogar Copa do Mundo

Catarina Macario, atacante brasileira naturalizada americana e uma das destaques do Lyon e da seleção mais tradicional do futebol feminino, confirmou na tarde desta terça-feira, 22, que não estará apta a disputar a Copa do Mundo de 2023, que começa em julho. A atleta está em processo de recuperação de uma grave lesão no joelho esquerdo.

“Embora esteja animada e super otimista sobre o meu futuro como jogadora de futebol, estou triste em dizer que não estarei fisicamente pronta para ser selecionada para a nossa seleção americana na Copa do Mundo”, escreveu Catarina nas redes sociais.

A jogadora de 23 anos esteve de fora de toda a temporada 2022/23 devido à lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo sofrida há quase um ano, em junho passado, em uma partida do Lyon no Campeonato Francês. Após passar por cirurgia, ela chegou a dar sequência na recuperação em um centro de referência no Catar.

A expectativa era de que pudesse retornar aos gramados para o Mundial que será disputado entre julho e agosto na Austrália e Nova Zelândia, mas, no comunicado, disse que o mais importante é ficar em forma para a próxima temporada.

“O desejo de voltar a jogar pelo meu clube e seleção norteou meu treinamento e alimentou minha vida cotidiana. No entanto, o mais importante agora é minha saúde e ficar em forma e me preparar para minha próxima temporada no clube”, disse a atacante.

“Sou eternamente grata ao Hospital Aspetar de Ortopedia e Medicina Esportiva por sempre me apoiar e me orientar em minha reabilitação, e ao técnico da seleção Vlatko Andonovski por priorizar minha saúde a longo prazo sobre qualquer ambição individual e coletiva. Estarei torcendo pelas minhas companheiras na Copa do Mundo e animada para me dedicar a lutar para ganhar uma vaga para o que espero que seja um futuro longo na seleção americana”, completou.

Continua após a publicidade

God’s plan. I will be back ✊🏾❤️ pic.twitter.com/JNMsl2RbMz — Catarina Macario (@catarinamacario) May 23, 2023

Macário foi um dos destaques do Lyon na conquista da Liga dos Campeões na temporada retrasada. Autora de um dos gols da final diante do Barcelona, ela ainda anotou outros 27 gols e oito assistências pelo clube francês e seleção.

Natural de São Luís, no Maranhão, Macário se mudou para os Estados Unidos aos 12 anos para iniciar a trajetória nas categorias de base do San Diego Surf.

Formada em Comunicação pela Universidade de Stanford, Catarina foi um dos pilares do time universitário campeão da NCAA, o torneio universitário de futebol do país, quando foi artilheira da competição, com 32 gols, e líder em assistências, 27. Pelos feitos, foi eleita, por dois anos consecutivos, ao prêmio Hermann Trophy, de melhor jogadora de futebol universitário.

Pela seleção americana, Catarina Macario tem oito gols e duas assistências em 17 jogos. Campeã em 2015 e 2019, os EUA vão em busca do tricampeonato consecutivo e quinto título no total.