Descaso e falta de investimento explicam goleadas sofridas pelo Ceará

O time de futebol feminino do Ceará foi destaque negativo pela segunda vez no ano. Neste sábado, 25, as Meninas do Vozão sofreram uma derrota larga de 14 a 0 para o Corinthians logo na estreia do Brasileirão. A equipe alvinegra é vítima do descaso da diretoria, falta de investimento e, no início da temporada, pela Supercopa feminina, a equipe alvinegra também foi derrotada pelo Flamengo por 10 a 0.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

O encontro entre Ceará e Corinthians no Nogueirão, em São Paulo, não teve disputa ou competitividade alguma. A partida que marcava a estreia do Vozão na elite do futebol feminino e deveria ser motivo de orgulho se tornou mais uma evidência do descaso e falta de investimento da equipe na modalidade.

Só no primeiro tempo foram oito gols para as Brabas do Timão: Jaqueline abriu o placar, Diany ampliou e ainda marcou outras duas vezes; Jheniffer deixou dois tentos, Portilho e Luana completaram o placar.

Jaqueline e Portilho voltaram a marcar para o Corinthians na segunda etapa. O trio Vic Albuquerque, Fernanda e Millene também contribuíram e Fê confirmou a sonora goleada por 14 a 0.

Ao final da partida, as jogadoras do Ceará saíram de campo abaladas e precisaram ser consoladas pelas atletas do Corinthians. A goleira Yasmin foi às lágrimas e recebeu apoio das adversárias.

Essa não é a primeira vez que o Ceará sofre uma derrota deste tamanho. Ainda no início de fevereiro, estreando na temporada, as Meninas do Vozão entraram em campo contra o Flamengo, pela Supercopa feminina. Em partida disputada no Luso-Brasileiro, o time alvinegro sofreu com um placar de 10 a 0 no apito final.

Continua após a publicidade

Do título ao descaso

O início de temporada conturbado e as goleadas sofridas pelo Ceará no futebol feminino só destacaram ainda mais o descaso da própria diretoria com a equipe.

Desde 2019, as equipes que disputam a elite do futebol brasileiro masculino precisam também manter uma equipe na modalidade feminina – adulto e categorias de base. Na época, quando a exigência virou realidade, o Ceará era uma das poucas equipes que formavam uma equipe feminina estruturada (junto com Corinthians, Flamengo, Grêmio, Internacional, Santos e Vasco).

A regra foi considerada e colocada em prática também pela Conmebol, que passou a exigir investimento no futebol feminino de todas as equipes que disputassem a Libertadores.

Em 2022, as Meninas do Vozão foram campeãs do Brasileiro Série A2 mesmo com um investimento de 1% do orçamento total da equipe. Porém, no futebol masculino, o Ceará acabou rebaixado e o fato prejudicou ainda mais a questão financeira de outras modalidades. O orçamento caiu e o Vozão precisou desmanchar praticamente todo o time campeão.

Atualmente, a equipe do Ceará que disputa a elite do futebol brasileiro é formada majoritariamente por atletas da base. Apesar de algumas contratações pontuais desde a derrota para o Flamengo, as Meninas do Vozão seguem com as perspectivas baixas para o futuro da temporada.