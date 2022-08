Dérbi e Inter desafiante: as semifinais do Brasileirão Feminino

O Brasileirão, competição nacional mais importante do futebol feminino, teve suas semifinais definidas. O atual campeão Corinthians fará o dérbi diante do rival Palmeiras, equipe de melhor campanha na primeira fase, enquanto o Inter encarará o São Paulo em busca de acabar com a hegemonia paulista na competição.

As quartas de final foram finalizadas nos últimos dias. No sábado, 20, o Palmeiras venceu o Grêmio novamente, desta vez por 2 a 1 no Allianz Parque, fechando o placar agregado em 7 a 1. As palestrinas Carol Rodrigues e Ary Borges balançaram as redes, enquanto Caty diminuiu para as gaúchas.

O Corinthians, por sua vez, confirmou sua vaga no último domingo, 21, em vitória por 1 a 0 sobre o Real Brasília, com gol de Tamires na Neo Química Arena. No jogo de ida, a equipe alvinegra já havia aberto vantagem de 2 a 0. A semifinal será uma reedição da última final, vencida pelas “Brabas” do Timão.

Já o São Paulo, que havia empatado sem gols no jogo de ida contra a Ferroviária, avançou com um triunfo por 2 a 0, no último domingo, 21, na Arena Barueri, com gols de Rafa Travalão e Micaelly. As tricolores agora enfrentam o Internacional, que empatou em 1 a 1 com Flamengo, nesta segunda-feira, 22, às 15h (de Brasília), no Beira-Rio, fechando o duelo com 4 a 2 no agregado.

A equipe colocada quer encerrar a hegemonia paulista na competição criada em 2013: a única vez que um clube de outro estado ergueu o Brasileirão foi em 2016, com o Flamengo. O maior campeão Corinthians venceu as edições de 2018, 2020 e 2021, mas fez a pior campanha dentre os semifinalistas na primeira fase, com 32 pontos, atrás justamente de Palmeiras (37 pontos), São Paulo (35) e Inter (33).

A artilheira da competição é a veterana Cristiane, do já eliminado Santos, com 13 gols, seguida pela palmeirense Bia Zaneratto (10), melhor jogadora da edição passada.

As semifinais serão disputadas nos próximos domingos dias 28 de agosto e 11 de setembro, porém os horários ainda serão definidos e divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Confira como ficam as disputas das semifinais do Brasileirão Feminino:

Jogos de ida

28/8 – Horário a definir

Corinthians x Palmeiras

Internacional x São Paulo

Jogos de volta

11/9 – Horário a definir

Palmeiras x Corinthians

São Paulo x Internacional

