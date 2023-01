Debinha quebra jejum do Brasil e concorre a melhor do mundo no The Best

A atacante brasileira Debinha, que recentemente trocou o North Carolina Courage pelo Kansas City, dos Estados Unidos, está entre as 14 indicadas ao The Best 2022 de melhor jogadora do mundo. Os nomes foram anunciados pela Fifa, responsável pela premiação, nesta quarta-feira, 12. É a primeira vez que o país volta a ter uma representante entre as finalistas desde 2018, ano em que Marta venceu pela última vez.

Além de Debinha, Aitana Bonmati, Jessie Fleming, Ada Hegerberg, Sam Kerr, Beth Mead, Vivanne Miedema, Alex Morgan, Lena Oberdorf, Alexandra Popp, Alexia Putellas, Wendie Renard, Keira Walsh e Leah Williamson são as outras indicadas.

A cerimônia de entrega acontece em Paris, no dia 27 de fevereiro. A favorita é atual vencedora do prêmio, a espanhola Alexia Putellas, do Barcelona, e vencedora das últimas duas edições da Bola de Ouro, entregue pela revista France Football.

Outra postulante é a atacante inglesa Beth Mead, do Arsenal, eleita a melhor jogadora da última Eurocopa.

Marta tem 14 indicações e faturou seis prêmios – em 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018. Ela foi a única brasileira a conseguir o feito. Quem passou mais perto de conseguir foi Cristiane, terceira colocada em 2007 e 2008.

Na última temporada, Debinha marcou 17 gols em 25 jogos pelo North Carolina Courage. Em 2022, pela seleção, foram dez bolas na rede em 17 partidas disputadas.